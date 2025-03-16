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Halk TV'den ayrılan gazetecilerin yeni adresi belli oldu

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Halk TV ile yollarını ayıran Kayda Geçsin ekibinin yeni adresi belli oldu. Gazeteciler Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Şule Aydın ve Timur Soykan'ın da bulunduğu ekip artık Youtube'da yayın yapacak.

Halk TV'nin Youtube kanalında Rasim Ozan Kütahyalı ile yapılan röportaj kanal içinde ayrılığa neden oldu. Gazeteciler Serpil Yılmaz, Barış Terkoğlu, Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel, yapılan programa tepki göstererek kanaldan istifalarını açıklaydı.

CAFER MAHİROĞLU: YOL KAZASI

Özellikle "Kayda Geçsin" programının ekibi, bu gelişme sonrasında kanaldan ayrılma kararı aldı. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, röportajdan haberdar olmadığını ve bunun bir "yol kazası" olduğunu ifade etse de, istifa eden isimler kararlarından geri adım atmadı.

YENİ ADRESLERİ BELLİ OLDU

Halk TV'nin Youtube kanalında yapılan 'Rasim Ozan Kütahyalı' söyleşisinin ardından kanaldan ayrıldığını açıklayan Kayda Geçsin ekibinin yeni adresi de belli oldu. Aralarında gazeteciler Şule Aydın Murat Ağırel, Barış Pehlivan ve Timur Soykan'ın da olduğu ekibin yeni adresini Oğuzhan Uğur duyurdu.

YOUTUBE'DA PROGRAMLARA BAŞLAYACAKLAR

Oğuzhan Uğur, gazeteci Şule Aydın, Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Timur Soykan'ı paylaşımına etiketleyerek, "Kayda Geçsin ekibi Youtube'ye geliyor" dedi. Uğur, ekip ile yaptığı özçekimi de kamuoyu ile paylaştı.

Halk TV'den ayrılan gazetecilerin yeni adresi belli oldu
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
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