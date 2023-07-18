Hakkari'deki buzul çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Hakkari'deki Cilo Buzulları bölgesinde meydana gelen buzul çökmesi sonucu hayatını kaybeden öğretmen Mehmet Aydın ve Hakime Koç'un cenazeleri memleketlerine gönderildi. Cenazeler, yapılan otopsinin ardından Hakkari Belediyesi Cenaze aracı ile Cizre ve Kütahya'ya gönderildi.

Hakkari'deki Cilo Buzulları bölgesinde iki gün önce çöken buz kütlesi altında kalan öğretmen Mehmet Aydın ve Hakime Koç'u cenazeleri memleketlerine uğurlandı.

Kent merkezi ile Yüksekova ilçesi arasında kalan bölgedeki buzullarda zaman geçirirken şelaleye yakın bir noktadaki buzullarda meydana gelen çökme nedeniyle kaybolan Şırnaklı coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın ile Adalet Bakanlığında bilgi işlem memuru olarak çalışan Hakime Koç'un cenazeleri yapılan otopsinin ardından memleketlerine uğurlandı. Hakkari Devlet Hastanesi önünden ailelerle bir araya gelen AK Parti Hakkari İl Başkanı Avukat Zeydin Kaya ailelere başsağlığında bulundu.

Mehmet Aydın'ın cenazesi Cizre'ye Hakime Koç'un cenazesi Kütahya'ya gönderildi. Aydın ve Koç'un cenazeleri Hakkari Belediyesi Cenaze aracı ile memleketlerine gönderildi.

Cizre'den gelen Mehmet Aydın ile Kütahya'dan gelen Hakime Koç'un aileleri kendileri ile yakından ilgilenen tüm Hakkarililere teşekkür ettiler. - HAKKARİ