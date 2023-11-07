Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Bulduğu Cüzdanı Sahibine Teslim Etti

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, devlet hastanesi civarında buldukları ve içinde 2 gram altın ve kimliklerin olduğu cüzdanı sahibine teslim etti. Cüzdan içerisinde 3 adet nüfus kimlik kartı, 1 adet toplu taşımada kullanılan kart ve 2 gram altın olduğu tespit edildi. Zabıta ekipleri, cüzdan sahibini bulup cüzdanı ve içindekileri tutanak karşılığı teslim etti. Kadın, zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, devlet hastanesi civarında buldukları ve içinde 2 gram altın ve kimliklerin olduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Hakkari Devlet Hastanesi önünde geçmekte olan zabıta ekipleri, yerde bir cüzdan buldu. Cüzdan içerisinde 3 adet nüfus kimlik kartı, 1 adet toplu taşımada kullanılan kart ve 2 gram altı olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine zabıta ekipleri hemen harekete geçerek cüzdan sahibini aramaya başladı. Kısa sürede cüzdan sahibi A.Ç. isimli kadına ulaşan zabıta memurları tutanak karşılığı cüzdanı ve içindekileri teslim etti.

A.Ç. isimli kadın, zabıta ekiplerine teşekkür ederek, cüzdanını almanın mutluluğunu yaşadı. - HAKKARİ