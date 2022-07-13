Kameralar bir anda ona yöneldi! Hacı adayı döne döne şeytan taşladı - Haberler

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Kameralar bir anda ona yöneldi! Hacı adayı döne döne şeytan taşladı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Suudi Arabistan'da hac ziyaretini gerçekleştiren bir adamın, döne döne şeytan taşladığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde hac dönemine girilmesinin ardından dünyanın çeşitli ülkelerinden milyonlarca hacı adayı da kentin yolunu tuttu.

FARKLI YÖNTEMİ BEĞENİLDİ

Hac görevi sırasında şeytan taşlayan bir adamın videosu ise sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı. Hacı adayının şeytan duvarını döne döne taşladığı görüldü.

BİNLERCE YORUM ALDI

Bu görüntüler, sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni aldı. Kullanıcılar, videoyu beğendiklerini dile getirdi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Suudi Arabistan Mekke Hac Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

kadir demir:

Hindistan'daki putperestlerden farkı yok bunların.güzelim dinimizi adetlerle ne hale getirdiler.birkere anladığıniz dilden kuran okuyunda yaptığınız saçmalıkları hurafeleri görün.

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