Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur: Gastronomi içerikleri uzun soluklu

İstanbul Yenikapı'da düzenlenen, 3 gün süren 20 ülkeden kültür ürünleri ile mutfak sanatlarının sergilendiği festival düzenlendi.

Dünyanın Renkleri (Colors of the World); Zanzibar'dan Türk mutfağına uzanan gastronomi buluşmaları,Hindistan'dan Seyşellere uzanan sahne performansları, Etkinlik turizminin geleceğini şekillendiren konferanslarla doluydu.

Renkler, tatlar ve kültürlerin buluştuğu festivalde gastronomi sohbetleri gerçekleşti. Gastronomi Sahnesi; endemik bitkiler, sürdürülebilir seyahat, yerel mutfaklar ve küresel tatlar ele alındı. Burada "Anadolu Kültürünün Uluslararası Mutfaklara Uyarlanması adlı etkinlikte konuşan Haberler.com'un CEO'su Sümeyra Teymur, gastronomi içeriklerine medyada yer verilmesinin önemine değindi.

Yenikapı Gündem haberlerinin kısa sürede geçerliliğini yitirdiğini belirten Sümeyra Teymur şöyle konuştu: Gündem haberi yaptığınızda bu bugünün gündemi. Birkaç saat sonra bu içeriğin artık bu içeriğin bir önemi yok. Bir video yaptığınızda da bu ertesi gün eskiyor. Ama gastronomi ile ilgili bir içerik yaptığımız zaman bu ok uzun sürüyor yani önümüzdeki sene de okunabilecek bir içerik oluyor. O yüzden hem zevkli, hem okuyucu tarafında karşılık bulan hem de bizim tarafta emek vermeye değer içerikler oluyor. O yüzden ben çok seviyorum gastronomi içeriklerini.