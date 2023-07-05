Güzellik salonu işleten kadın eski eşini şiddetle suçluyor, eski eş ise suçlamaları reddediyor

ADANA'da güzellik salonu işleten Özge Polat'ın 'Sürekli şiddet uyguladı, üzerime içki dökerek yakmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor' suçlamalarında bulunduğu eski eşi galerici Özkan Özkan (34), asıl şiddete kendisinin uğradığını iddia etti. Eski eşi ile babasının kendisini darbettiğini belirten Özkan Özkan, "Asıl onlar beni darbetti. 1 Temmuz'da çocuklara iyi bakmadığı için emniyete şikayette bulundum. Polis merkezi önünde babasıyla birlikte beni darbedip, altın zincirimi gasbettiler. Darp raporu aldım. Ben kendisiyle kesinlikle görüşmek istemiyorum" dedi.

Kentte güzellik salonu işleten Özge Polat, 2020'de boşandığı eski eşi Özkan Özkan'ın evliliği boyunca kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını, darbettiğini, üzerine içki döküp yakmaya çalıştığını, bundan dolayı boşandığını, daha sonrasında ise başına silah dayayıp ölümle tehdit ettiğini iddia etti. Son olarak geçen hafta Özkan tarafından şiddete uğradığını öne süren Polat, "Olay günü bana 'Çocuklara bakmıyorsun, sürekli dışarıda geziyorsun, çalışıyorsun' diyerek bağırdı ve çocukları yurda göndereceğini söyledi. Oğlumu emniyete götürüp, 'Adresi verdim, kızı da almaya gelecekler' dedi. Ben de bunun üzerine babamla birlikte emniyete gittim. Kapıda bekliyordu ve bana saldırdı. Babamla aralarında bir arbede oldu ve sonrasında darp raporu alıp, şikayetçi olduk. Sonra telefonla arayıp, ailemi tehdit etti" diye konuştu.

Boşanmalarına rağmen eski eşine düzenli bir şekilde para yolladığını, maddi olarak zorluk çekmemesi adına elinden geldiğini yaptığını belirten Özkan, "Şimdi ise çıkmaza girdiği, ona artık para göndermediğim için bu iddiaları ortaya atıyor. Giderek çirkinleşiyor. Emniyetin önünde babası ile ona darbettiğim iddiaları kesinlikle doğru değil. Asıl onlar beni darbetti. 1 Temmuz'da çocuklara iyi bakmadığı için emniyete şikayette bulundum. Polis merkezi önünde babasıyla birlikte beni darbedip, altın zincirimi gasbettiler. Darp raporu aldım. Ben kendisiyle kesinlikle görüşmek istemiyorum. Çocuklarıma doğru düzgün vakit ayırsın yeter. 1 aydır çocuklarımla beni görüştürmüyor. Ben yasal haklarım çerçevesinde çocuklarımı görmek istiyorum" dedi.