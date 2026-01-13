Haberler

Tatvan ve Hizan'da Kar Yağışı Sonrası Menderesler Güzel Manzaralar Oluşturdu

Bitlis'in Tatvan ve Hizan ilçeleri arasında bulunan Güzeldere bölgesinde kar yağışı sonrası menderesler güzel manzaralar oluşturdu. Dron ile çekilen görüntüler, bölgenin kış mevsimindeki doğal güzelliklerini gözler önüne serdi.

BİTLİS'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasındaki Güzeldere bölgesinde kar yağışı sonrası menderesler güzel manzaralar oluşturdu. Menderesler, dron ile görüntülendi.

Kar yağışıyla birlikte beyaz örtüye bürünen Tatvan ile Hizan ilçeleri, doğal güzellikleriyle ilgili odağı oluyor. Yaz aylarında bölgeye hayat veren ve kilometrelerce uzanan menderesler, kışın kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler oluşturuyor. Kıvrılan medreseler, dronla havadan görüntülendi.

