Güne depremle uyanan ilimiz için Naci Görür'den korkutan değerlendirme

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi pazar sabahına 4.1 büyüklüğünde depremle uyandı. Vatandaşlarda korkuya yol açan sarsıntıda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken Yer bilimci Naci Görür, "Deprem, Muğla Fay Zonu'nun kara içi devamında ve KB-GD yönlü isimsiz bir fayın kesim noktasında gerçekleşti. Fay, düşey atımlı bir faydır. Batı Anadolu K-S yönünde gerilmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi sabah saatlerinde depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 06.40'ta meydana gelen depremin 4,1 büyüklüğünde ve 12 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.

Sarsıntı çevre ilçelerde de hissedilirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, depremin ardından bölgede artçı sarsıntı yaşanmadı.

NACİ GÖRÜR'DEN KORKUTAN DEĞERLENDİRME

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Köyceğiz'deki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görür, sarsıntının Muğla Fay Zonu'nun kara içi uzantısında meydana geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Arıcılar-Ula (Muğla) bölgesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem, Muğla Fay Zonu'nun kara içi devamında ve KB-GD yönlü isimsiz bir fayın kesim noktasında gerçekleşti. Fay, düşey atımlı bir faydır. Batı Anadolu K-S yönünde gerilmektedir."

Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
