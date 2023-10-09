Gülben Ergen, depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın ismini anaokuluna verdi

Gülben Ergen, Hatay'da hayatını kaybeden Taha Duymaz'ı unutmadı ve ismi ailesinin de rızasıyla anaokuluna verildi. Açılış törenine birçok ünlü isim katıldı.

Gülben Ergen, 6 Şubat depreminde Hatay'da hayatını kaybeden, sevilen sosyal medya fenomeni gencimiz Taha Duymaz'ı unutmadı ve ismi ailesinin de rızasıyla anaokuluna verildi.

"Hatay benim şahsi meselemdir" diyen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine ömrüm yettiğince sahip çıkacağım, bugün aramızda bulunan oğlum Atlas Erdoğan da bizden sonra bayrağı devralacak dedi.

Açılış törenine Dernek Başkanı Gülben Ergen, Duymaz Ailesi, CNN Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Milli Sporcumuz Şahika Ercümen, Hatay Valisi Sn. Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sn.Lütfü Savaş, Kırıkhan Kaymakamı Sn. Fikret Dağ ve devlet protokolü katıldı. Açılışın ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na hibe edilen Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu'nda yaklaşık 100 öğrenci eğitim alacak.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, ülkemizin yaşadığı büyük deprem felaketinden etkilenen illerimiz için çalışmaya devam ediyor. "11 Afet Bölgesinde 11 Anaokulu" sloganıyla başlattığı kampanya doğrultusunda Diyarbakır, Gaziantep ve Kahramanmaraş, Kilis, Adana, Osmaniye illerinde 6 anaokulunu tamamlayıp Milli Eğitim Bakanlığına teslim etmişti.

Hatay'da açılan 49. Çocuklar Gülsün Diye – Taha Duymaz Anaokulu çocuklarımızın hareket, bilişsel, sosyal ve duygusal, dil ve öz-bakım alanlarında desteklenerek var olan potansiyellerini ortaya çıkarmalarını ve en üst düzeyde geliştirmelerini amaçlayan, programlı ve sistemli bir eğitim almalarını sağlayarak geleceğimizi aydınlatacak gençlerin yetişmesine büyük katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği şimdiye kadar; Tokat, Mardin, Trabzon-Vakfıkebir, Erzurum, Sinop, Hatay, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Van, Sivas, Manisa, Çanakkale-Eceabat, Kars, Trabzon-Of, Tekirdağ, Çanakkale-Biga, Şanlıurfa, Kahramanmaraş,Konya-Cihanbeyli, Bursa, Antalya, Manisa-Soma, Gaziantep, Gaziantep-Islahiye, Erzincan, Mersin, Konya-Akşehir, Antalya-Konyaaltı, Ankara, Ağrı, Uşak, Artvin, İzmir, Rize, Ordu-Altınordu, Ordu-Fatsa, Ordu-Kumru, Eskişehir, Diyarbakır-Bismil, Diyarbakır-Hani, Denizli, Siirt, Kilis, Adana ve Osmaniye'de anaokulları yaptı.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde ihtiyacı olan illerde anaokulu yapmaya önümüzdeki dönemde de devam edecek.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği Hakkında

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, en büyük hedefi daha çok çocuğun okul öncesi eğitim almasına katkı sağlamak olan ilk ve tek sivil toplum kuruluşudur. Gülben Ergen'in başkanlığını, araştırmacı Elvan Oktar'ın ise başkan yardımcılığını üstlendiği Çocuklar Gülsün Diye Derneği, bağışlar ve sponsorluk çalışmaları sayesinde yaptırdığı anaokullarını, işbirliği protokolü çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlamaktadır.