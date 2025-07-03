Gül Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı

Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'ın aramızdan ayrılışının üzerinden tam 25 yıl geçti. Onlarca filmde canlandırdığı saf, dürüst ve güler yüzlü karakterlerle halkın kalbinde silinmez bir iz bırakan usta sanatçı, 3 Temmuz 2000 tarihinde "Balalayka" filminin çekimleri için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta, kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Hayatında hiç uçağa binmemiş ve uçak korkusuyla bilinen Sunal, o gün ilk kez uçağa adım atmış, ancak bu yolculuk başlayamadan trajik şekilde son bulmuştu. Geride bıraktığı kahkahalarla dolu filmler ve milyonların sevgisiyle, yıllar geçse de yokluğu derinden hissediliyor.

"BİR 25 SENE DAHA GEÇSE KABUL EDEMEM"

Gül Sunal, 25. ölüm yıldönümünde eşini sosyal medya hesabından yaptığı yürek burkan bir paylaşımla andı. Satırlarında özlem ve kabullenememe hissi yoğun şekilde hissedilen mesajda şu ifadelere yer verdi, "Kemaaaalllll !!!! Ben senin gerçekten gittiğini kabul edemiyorum… Uzun zaman gerekliymiş bunun için… Bir 25 sene daha geçse bunu anlayıp kabul etmem mümkün görünmüyor… Bir de sen gerçekten gitmedin ki… Yine geldi 3 Temmuz. Bildiğim bütün sözleri söyledim 25 yıldır… Artık söz bulamıyorum…"

EFSANE ROLLERİYLE YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR

"Hababam Sınıfı", "Köyden İndim Şehire", "Tosun Paşa", "Kapıcılar Kralı", "Süt Kardeşler" ve daha niceleri… Kemal Sunal, Türk sinemasında sadece bir komedi ustası değil, dürüstlüğün ve halktan birinin sembolü haline gelen karakterlerin de mimarıydı. Her yaştan izleyicinin belleğinde ayrı bir yer edinen bu karakterler, onu unutulmaz kıldı.

82 FİLMDE OYNADI

Kemal Sunal, 28 yıllık sanat hayatına, tiyatro oyunları hariç 6'sı yan rol, 76'sı başrol olmak üzere 82 film sığdırdı. "Saygılar Bizden", "Şaban Askerde", "Şaban ile Şirin" ve "Bay Kamber" olmak üzere 1993-1996'da toplam 4 dizide de oynayan Sunal, filmlerinde öğretmenden bekçiye, kapıcıdan çöpçüye kadar birçok karaktere girerek, her dönem seyirciler tarafından ilgi gördü.

Canlandırdığı her karakterle seyircinin yüzünü güldürmeyi başaran ve halk tarafından fazlasıyla benimsenen Sunal'ın oynadığı filmlerin genelinde, Türk halkının geleneklerinden, adetlerinden ve inanışlarından örnekler öne çıktı.