Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı! Türbe bahçesinde yerdeki deliğe bakan kadın bayıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'deki halk arasında "Haydar Dede Türbesi" olarak bilinen Haydar Sultan Cami ve Türbesi'nde çekilen video, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Videoda bir kadının, yerdeki bir delikten havayı kokladığı ve baygınlık geçirdiği görüldü.

YERDEKİ DELİKTEN GELEN HAVAYI KOKLAYIP BAYILDI

Sosyal medya platformu X'te yayılan bir video şaşkınlık yarattı. Görüntülerde bir kadının türbe bahçesinde, yerdeki delikten aşağıya yüz üstü yatarak havayı kokladığı ve baygınlık geçirip belli bir süre sonra kendine geldiği kameraya yansıdı.

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı! Türbe bahçesinde yerdeki deliğe bakan kadın bayıldı

"KOKUSU ÇOK KÖTÜ"

Yerdeki esrarengiz delikten bakıp havayı koklayan kadının kendine geldikten sonra "Kokusu çok kötü" sözleri ise dikkat çekti.

HAYDAR SULTAN CAMİ VE TÜRBESİ

Kırıkkale Haydar Sultan Cami ve Türbesi, Keskin İlçesi'ne 22 kilometre uzaklıkta bulunan Haydar Sultan Köyü'nde Böyrek Dağları'nın eteklerinde köye 500 metre kadar uzaklıkta yer almaktadır. Geç Roma ya da Erken Bizans dönemlerinde var olan bir manastır üzerine inşa edilen Haydar Sultan Külliyesi, cami, türbe, hazire, çeşme ve kuyudan oluşmaktadır.

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı! Türbe bahçesinde yerdeki deliğe bakan kadın bayıldı

Yapılan onarımlarla asıl hüviyetini kaybeden külliyeden günümüze Deliler Kuyusu adı verilen kuyu ile iki adet kitabe kalmıştır. Deliler Kuyusu, caminin yanında etrafı duvarla çevrili avludadır. 50 santim çapında bir kuyu bileziği, onun altı ise 60x60 santimlik kare kuyu bulunmaktadır. Kuyu ağzı beton kaplamalarla yükseltilmiş olup zeminden derinliği 1,5 metre kadardır. Kuyu suyunun kükürtlü olması nedeniyle, su soğuk olmasına karşılık buhar çıkarmaktadır.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Kırıkkale 3.Sayfa Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Olympiakos Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Olympiakos FB maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Olympiakos Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Olympiakos FB maçı kaç kaç, canlı maç skoru! (CANLI) Olympiakos Fenerbahçe EXXEN canlı izle! Olympiakos Fenerbahçe maçı başladı! Canlı şifresiz maç yayını nereden izlenir? Olympiakos Fenerbahçe maçı CANLI izle! 11 Nisan Olympiakos FB maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 11 Nisan EXXEN spor canlı izle! Olympiakos Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'i! Fenerbahçe Olympiakos maçı 11'i belli oldu mu, kimler var? İşte Fenerbahçe'nin 11'i KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! Fenerbahçe ne ceza aldı? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa cezaları belli oldu CANLI maç izle! (OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Nisan günün maçları nereden izlenir? 12 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 12 Nisan Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title