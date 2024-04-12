Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı! Türbe bahçesinde yerdeki deliğe bakan kadın bayıldı

Kırıkkale'deki halk arasında "Haydar Dede Türbesi" olarak bilinen Haydar Sultan Cami ve Türbesi'nde çekilen video, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Videoda bir kadının, yerdeki bir delikten havayı kokladığı ve baygınlık geçirdiği görüldü.

YERDEKİ DELİKTEN GELEN HAVAYI KOKLAYIP BAYILDI

Sosyal medya platformu X'te yayılan bir video şaşkınlık yarattı. Görüntülerde bir kadının türbe bahçesinde, yerdeki delikten aşağıya yüz üstü yatarak havayı kokladığı ve baygınlık geçirip belli bir süre sonra kendine geldiği kameraya yansıdı.

"KOKUSU ÇOK KÖTÜ"

Yerdeki esrarengiz delikten bakıp havayı koklayan kadının kendine geldikten sonra "Kokusu çok kötü" sözleri ise dikkat çekti.

HAYDAR SULTAN CAMİ VE TÜRBESİ

Kırıkkale Haydar Sultan Cami ve Türbesi, Keskin İlçesi'ne 22 kilometre uzaklıkta bulunan Haydar Sultan Köyü'nde Böyrek Dağları'nın eteklerinde köye 500 metre kadar uzaklıkta yer almaktadır. Geç Roma ya da Erken Bizans dönemlerinde var olan bir manastır üzerine inşa edilen Haydar Sultan Külliyesi, cami, türbe, hazire, çeşme ve kuyudan oluşmaktadır.

Yapılan onarımlarla asıl hüviyetini kaybeden külliyeden günümüze Deliler Kuyusu adı verilen kuyu ile iki adet kitabe kalmıştır. Deliler Kuyusu, caminin yanında etrafı duvarla çevrili avludadır. 50 santim çapında bir kuyu bileziği, onun altı ise 60x60 santimlik kare kuyu bulunmaktadır. Kuyu ağzı beton kaplamalarla yükseltilmiş olup zeminden derinliği 1,5 metre kadardır. Kuyu suyunun kükürtlü olması nedeniyle, su soğuk olmasına karşılık buhar çıkarmaktadır.