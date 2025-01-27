Görüntü Türkiye'den! Köpeğinin bağrışlarına uyandı, gördükleri karşısında hayrete düştü
Ardahan'da gece yarısı köye inen aç kurtlar, gözlerine kestirdikleri köpeği parçalamak istediler ama işler hiç de istedikleri gibi gitmedi. Köpek kurt sürüsüne cesurca karşı koyarken, bağrışlar sonrası cama çıkan vatandaş ise gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.
Kış şartlarının çetin geçtiği Ardahan'da yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar zaman zaman yerleşim yerlerine inerek köpekleri hedef alıyor. Önceki gün kaydedilen bir görüntü ise izleyenleri adeta dehşete düşürdü.
Görüntülerde gece yarısı kurt sürüsünün hedef aldığı köpeğin saldırılara çaresizce karşı koymaya çalıştığı görülüyor. Köpeğin bağrışlarına uyanan sahibi ise gördükleri karşısında hayrete düştü.