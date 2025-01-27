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Görüntü Türkiye'den! Köpeğinin bağrışlarına uyandı, gördükleri karşısında hayrete düştü

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Ardahan'da gece yarısı köye inen aç kurtlar, gözlerine kestirdikleri köpeği parçalamak istediler ama işler hiç de istedikleri gibi gitmedi. Köpek kurt sürüsüne cesurca karşı koyarken, bağrışlar sonrası cama çıkan vatandaş ise gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Kış şartlarının çetin geçtiği Ardahan'da yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar zaman zaman yerleşim yerlerine inerek köpekleri hedef alıyor. Önceki gün kaydedilen bir görüntü ise izleyenleri adeta dehşete düşürdü.

Görüntülerde gece yarısı kurt sürüsünün hedef aldığı köpeğin saldırılara çaresizce karşı koymaya çalıştığı görülüyor. Köpeğin bağrışlarına uyanan sahibi ise gördükleri karşısında hayrete düştü.

Görüntü Türkiye'den! Köpeğinin bağrışlarına uyandı, gördükleri karşısında hayrete düştü
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıMehmet Varol:

görüntü çekene ne demeli, pzw oradan bir tepki veremiyormusun. İnsanlar acımasız olmuş. Sadece alacağı görüntü onu mutlu ediyor adi hrf

Yorum Beğen188
Yorum Beğenme33
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Haber YorumlarıEmin:

Bu sefer gerçekten kurt köpeğin maskarası olmuş

Yorum Beğen131
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıVolkan Volkan:

Köpek sağlam durmuş, boylu poslu görünüyor maşallah, ev sahibi biraz daha geç kalsa kurtlar götürürdü.

Yorum Beğen118
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Bunu haber yapmak ta ne bileyim

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme68
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Haber Yorumlarıekrem celebi :

verılmıs sadakası varmış :)

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıJumanji:

Cesur köpek zor yırtmış..:)

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıZANDAR :

Eeee? Sonra ne olmu?? Bu tür yerleşim yerlerinde herkesin 7 1 yarı otomatik tüfeği olması lazım. Her eve lazım.

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıHakan Kahveci:

Orada görüntü çeken yok güvenlik kamerası var

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Vala kurtlar aç değil gibi. Aç olsalardı iki dakikada köpeği paket ederlerdi

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıFURKAN YÜCEL:

Helal olsun zaten kurta özenenlerde hep çakal sürüsünden farksız kalabalık saldırıyorlar teke tekte yads eşit sayıda cesaretleri yok çakalların

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme8
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