Üye Girişi
Haberler

Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Ağın ilçesinde alıç ağacının üzerine çıkan yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki bir yılan bölgede koyun otlatan Gökhan Elitaş tarafından görüntülendi. Bu boyuttaki bir yılanla ilk kez karşılaştığını belirten Elitaş, "O anda ben de tedirgin oldum. Yılanı uzaktan cep telefonu ile görüntüledim. Daha sonra hayvanlarımla bölgeden uzaklaştım" dedi.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde alıç ağacındaki yılan bölgede hayvan otlatan besici tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Beyelması köyü mevkisinde koyun otlatan besici Gökhan Elitaş, yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki bir yılanın alıç ağacında olduğunu gördü. Elitaş, kuş avlamak için ağaçta ilerlediğini düşündüğü yılanı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Besici Elitaş, AA muhabirine, Bahadırlar köyünde yaşadığını, koyunlarını otlatmak için zaman zaman Beyelması köyünde derenin bulunduğu alana gittiğini söyledi.

"O ANDA BEN DE TEDİRGİN OLDUM"

Hayvan otlatırken birkaç koyunun korkuyla kaçıştığını fark ettiğini anlatan Elitaş, "Çevrede yabancı bir hayvan olduğunu anladım. Sağa sola baktığımda alıç ağacının tepesinde büyük bir yılan olduğunu gördüm. O anda ben de tedirgin oldum. Yılanı uzaktan cep telefonu ile görüntüledim. Daha sonra hayvanlarımla bölgeden uzaklaştım." dedi.

BÖYLESİNİ İLK KEZ GÖRÜYOR

Elitaş, hayvanlarını otlatmak için sürekli gittiği bölgede daha önce de yılan gördüğünü ancak bu boyuttaki bir yılanla ilk kez karşılaştığını belirtti.

Kaynak: AA / Olgun Kızıltepe - Yaşam

Cep Telefonu Türkiye Elazığ Ağın Doğa Yaşam Güncel Haberler

Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu

Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu

 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı

 İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi

İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi

 Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu

Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title