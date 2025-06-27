Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den

Yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte tatilciler serinlemenin yollarını ararken, İzmir'de uygun fiyatlı olduğu belirtilen bir aquaparkta yaşanan yoğunluk görenleri şaşkına çevirdi. Havuzun neredeyse insanlarla dolup taştığı görüntüler, kısa sürede gündem oldu.

YORUM BOMBARDIMANINA TUTULDU

Kalabalık havuz manzarası sosyal medyada hızla yayılırken, gelen yorumlar olayın boyutunu gözler önüne serdi. Kullanıcılar görüntüye esprili ve eleştirel yorumlar yaptı:

Kadın olsam buraya gitmeye utanırdım

Bedavadan biraz fazla olmalı

Şerefimle köşede terden sucuk olurum

İdrar yolu enfeksiyonu bunu beğendi

Bu ülke sağlam aklını kaçırdı

Suyun rengi sarı gibi geldi

Litre başına düşen insan sayısı çok fazla

Bazı kullanıcılar, bu yoğunluğun sağlıksız olduğunu savunurken, kimileri de fiyat-performans dengesi açısından bu tür yerlerin kaçınılmaz biçimde dolduğunu ifade etti. Artan sıcaklıklar ve yüksek fiyatlı alternatifler karşısında vatandaşların uygun fiyatlı seçeneklere yönelmesi, özellikle hafta sonlarında bu tür görüntülerin daha da sıklaşmasına neden oluyor.