Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den

Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
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Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
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İzmir'de uygun fiyatlı bir aquaparkta oluşan aşırı kalabalık, görenleri şaşırttı. Havuzdaki yoğunluk sosyal medyada gündem olurken, "Litre başına düşen insan sayısı çok fazla" ve "Suyun rengi sarı gibi" gibi esprili yorumlar dikkat çekti. Görüntüler hijyen ve kapasite sınırları konusunda tartışma yarattı.

Yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte tatilciler serinlemenin yollarını ararken, İzmir'de uygun fiyatlı olduğu belirtilen bir aquaparkta yaşanan yoğunluk görenleri şaşkına çevirdi. Havuzun neredeyse insanlarla dolup taştığı görüntüler, kısa sürede gündem oldu.

YORUM BOMBARDIMANINA TUTULDU

Kalabalık havuz manzarası sosyal medyada hızla yayılırken, gelen yorumlar olayın boyutunu gözler önüne serdi. Kullanıcılar görüntüye esprili ve eleştirel yorumlar yaptı:

  • Kadın olsam buraya gitmeye utanırdım
  • Bedavadan biraz fazla olmalı
  • Şerefimle köşede terden sucuk olurum
  • İdrar yolu enfeksiyonu bunu beğendi
  • Bu ülke sağlam aklını kaçırdı
  • Suyun rengi sarı gibi geldi
  • Litre başına düşen insan sayısı çok fazla

Bazı kullanıcılar, bu yoğunluğun sağlıksız olduğunu savunurken, kimileri de fiyat-performans dengesi açısından bu tür yerlerin kaçınılmaz biçimde dolduğunu ifade etti. Artan sıcaklıklar ve yüksek fiyatlı alternatifler karşısında vatandaşların uygun fiyatlı seçeneklere yönelmesi, özellikle hafta sonlarında bu tür görüntülerin daha da sıklaşmasına neden oluyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (23)

Haber Yorumlarıbirlitresu:

Evde leğeni su doldurur içine otururum daha iyi

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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Acemi ve usta birliğimi İzmir de yaptım tam tamına 1 yıl geçirdim. Araç muhafızı olduğum için hemen hemen İzmir’in her yerine gittim. Genelleme yapmayı doğru bulmuyorum ama İzmir Türkiye’nin çukurudur o derece sevmedim.

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Haber Yorumlarıonur:

İnsanların parası olmayabilir bu alay konusu edilemez Fakat eğlence bu değildir. Mikrop,bakteri,mantar olasılıgı çok yüksek..hem saglık sorunları hem kalitesiz eğlence anlayışı eleştrilebilir

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Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Hepsi erkek

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Haber Yorumlarımuharremsahin1:

haber başlığında Çinden örnek vermiş , Çin’e gidip gelen biri olarak söylüyorum her konuda Çinden 30 yıl gerideyiz

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