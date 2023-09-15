Gölcük'te İşçi Servisi Kazası: 2 Ölü, 6 Yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen işçi servisi kazasında, bir kadın ve 5 yaşındaki kızı hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak çocuk kurtarılamadı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de olay yerine gelerek bilgi aldı.