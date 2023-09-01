Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir'in Cenazesi Samsun'da Defnedildi

Kocaeli'de kanser nedeniyle yaşamını yitiren Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir'in cenazesi Samsun'da toprağa verildi. Özdemir için Büyük Cami'de düzenlenen törene birçok yetkili ve vatandaş katıldı.

KOCAELİ Gölcük Kaymakamı iken geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Yusuf Özdemir (53), Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir, bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düştü. 30 Ağustos günü hastalığı dolayısıyla rahatsızlanan ve kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Kaymakam Yusuf Özdemir, Samsun'un İlkadım ilçesi Büyük Cami'de Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi. Evli ve Gizem, İzzet Alp ve Kaan isminde üç çocuk babası olan Özdemir'in cenaze törenine, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in yanı sıra, protokol üyeleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. (DHA)