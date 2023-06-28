Vatandaşların her ihtiyacını karşılayabildiği Gölbaşı Modern Kurban Satış ve Kesim Merkezi'nde Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in Ankara'ya kazandırdığı modern ve temiz Kurban Satış ve Kesim Merkezi'nde vatandaşlara çeşitli hizmetler sunuluyor. Kesim Tesisi'nde bin 500 küçükbaş ve 600 büyükbaş kurbanlık kesimi gerçekleştiriliyor. Ayrıca alanda veterinerler de bulunuyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, vatandaşlara sağlık, huzur ve bereket dileyerek bayramın birlikteliği ve dayanışmayı simgelemesini temenni etti.

Gölbaşı Modern Kurban Satış ve Kesim Merkezi'nde bayram heyecanı

ANKARA - Vatandaşların her ihtiyacını karşılayabildiği Gölbaşı Modern Kurban Satış ve Kesim Merkezi'nde Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor.

Kurban Bayramı'na, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in Ankara'ya kazandırdığı, her ihtiyacın modern bir şekilde karşılandığı, Ankara'nın en donanımlı ve temiz Kurban Satış ve Kesim Merkezinde, Gölbaşı Belediyesi'nin hazırladığı alanda bayram namazını kılarak başlayan vatandaşlara, bayram namazı sonrası belediye personelleri çorba ikramında bulundu. Kesim Tesisi'nde oluşturulan alanlarda vatandaşlara sabah çay, poğaça, öğlen yemeği olarak kavurma, çocuklar için oluşturulan çocuk oyun alanında da çocuklara Pamuk Şeker ikram ediliyor. Güneşten korunma amaçlı Gölbaşı Belediyesi çadırlarının bulunduğu tesiste, vatandaşlara şapka dağıtımı da yapılıyor. Donanımlı şekilde hazırlanmış olan mobil kesim ünitelerinde, Gölbaşı Belediyesi tarafından günlük bin 500 küçükbaş kurbanlık ve sıra beklemeden 600 büyükbaş kurbanlık kesimi gerçekleştiriliyor. Alanda veterinerler de hazır bulunuyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yaptığı açıklamada, "Mübarek Kurban Bayramı'mızın birinci günündeyiz, Ankara'nın en donanımlı, temiz ve modern Kurban Satış ve Kesim Merkezimizde, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarının hijyenik bir ortamda kesimini gerçekleştirmek için çalışma arkadaşlarımızla birlikte vatandaşlarımızın en iyi şekilde hizmet almasını sağlıyoruz. Şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, birlikteliğimizin ve dayanışmamızın göstergesi Kurban Bayramı'nın Gölbaşılı hemşerilerimiz başta olmak üzere; tüm vatandaşlarımıza ve Türk-İslam alemine sağlık, huzur, bereket getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" değerlendirmesini yaptı.

Ankara'nın dört bir yanından Kesim Merkezine gelen vatandaşlar, Kurban Kesim Noktalarında sıkışıklık olmaması ve belediye temizlik personellerinin alanı sık sık ve düzenli şekilde temizlemesi nedeniyle başta Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek olmak üzere tüm çalışanlara memnuniyetlerini belirterek, Gölbaşı Kurban Satış ve Kesim Merkezi gibi özellikli bir alanın başka bir yerde olmadığını söyledi.

Ankara'nın en modern kesim alanı, mezbahane ve et entegre tesisi olarak planlanan ve 2021 yılında Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in Ankara'ya kazandırdığı, bu süre zarfında Uluslararası Tarım Fuarı'nın da iki defa bu alanda gerçekleştiği, Gölbaşı Oğulbey Mahallesi'ndeki Kurban Satış ve Kesim Merkezi çok amaçlı bir alan olarak öne çıkıyor.

Uluslararası tarım ve hayvancılık alanı haline gelen tesis; sel, deprem gibi afet alanlarında toplanma alanı olarak ve tarım fuar alanı olarak da kullanılıyor.

100 bin metrekare alana kurulan tesis; A ve B Blok olmak üzere toplam 8.530 m kapalı alandan oluşuyor. 67 adet padokun bulunduğu alanda 4 adet büyükbaş, 1 adet küçükbaş hayvan mobil kesim ünitesi yer alıyor. Ünitelerde tamamen Gölbaşı Belediyesi'nin vatandaşlara hizmeti olarak günlük 600 büyükbaş, 1500 küçükbaş kesimi yapılıyor. Bütün işlemleri ve kesimi Gölbaşı Belediyesi tarafından tamamlanan kurbanlıklar hazır şekilde vatandaşlara veriliyor. Mobil kesimhanelerle modern çağa ayak uyduracak şekilde tasarlanan tesiste aynı zamanda 1 adet 175 m alana sahip idari bina, 2 adet umumi banyo/tuvalet binası, 2 adet zabıta noktası, 1 adet güvenlik noktası, 500 araç kapasiteli 12.500 m alana sahip binek araç otoparkı, 200 araç kapasiteli 5.500 m alana sahip tır otoparkı ve toplam 1.5 km asfalt iç yolları ile 120 ton kapasiteli su deposunu bulunuyor. Bu sayede bütün işlemler uzmanlıkla, hijyenik ortamlarda gerçekleşiyor.

Güvenlik kamerası ve WİFİ hizmeti

Alt yapısı kurulurken modern bir tesis olmasından yola çıkan ve 50 adet güvenlik kamerası ile alanın 24 saat kesintisiz güvenliğinin sağlandığı tesiste, kurban pazarları alanında sıklıkla karşılaşılan otopark sorunu da düşünülerek bin araçlık alan kuruldu. 24 saat ambulans hizmetinin de bulunduğu tesiste, gerçekleştirilen Tarım Fuarları vesilesiyle binlerce kişi Gölbaşı'nda ağırlandı.