Gökyüzü tutkunları 7 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde buluştu

Gökyüzü olaylarının en iyi izlendiği Zerzevan Kalesi'nde meteorlar dans etti

7 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde meteor yağmuru görsel şölen oluşturdu

DİYARBAKIR - Yılın en etkileyici perseid meteor yağmurunu izlemek için Zerzevan Kalesi'nde yüzlerce vatandaş bir araya geldi. Görsen şölen için toplanan fotoğraf tutkunları kayan meteorları heyecanla seyredip, kameralarına kaydetti.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan 7 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde perseid meteor yağmuru, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle seyredildi. Zerzevan Kalesi'nin Türkiye'de gökyüzü olaylarının, gezegenlerin ve galaksilerin en iyi izlendiği noktalardan birisi olmasından ötürü çevre illerden ve yurt dışından vatandaşlar akın etti.

Saat 23.00'e kadar kalede meteor kaymasını bekleyen vatandaşlar, vaktin dolmasıyla gökyüzünde kayan meteorları heyecanla seyredip, kameralarına kaydetti.

Zerzevan Kalesi'nin Türkiye'de gökyüzü olaylarının, gezegenlerin ve galaksilerin en iyi izlendiği noktalardan birisi olduğunu belirten Zerzevan Kalesi Kazı Bilimsel Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, hem yurtiçinden hem yurtdışından birçok vatandaşın kaleye gökyüzündeki hareketliliği seyretmek için geldiğini belirtti.

Özellikle genç ve çocukların gökyüzü ile iletişim kurdukları noktalardan birinin Zerzevan Kalesi olduğunu söyleyen Coşkun, "Zerzevan Kalesi, Roma'nın sınır garnizonu bir askeri şehirdeyiz. 3 bin yıllık bir tarihi olmasıyla birlikte, astronomi faaliyetlerinin de yürütüldüğü bir şehir. 3 bin yıllık bu garnizonun hep gökyüzü ile bir ilişkisi olmuş. Tabi her yıl baktığımızda Zerzevan Kalesi'nde binlerce vatandaşın katıldığı gözlem etkinliği düzenleniyor. Bugün de meteor yağmuru etkinliği düzenleniyor. Şu anda hem yurtiçinden hem de yurtdışından gelen turistler yılda bir defa gerçekleşen bu gök olayını izlemeye geldiler. Zerzevan Kalesi'nde bu tür etkinlikler hep yapılıyor. Zerzevan Kalesi, bu sayede gençlerin ve özellikle de çocukların gökyüzü ile iletişim kurdukları yerdir. 3 bin yıl öncesinden itibaren Zerzevan Kalesi, gökyüzüyle ilişkili ve Roma döneminde gökyüzü ile bağlantısı var. Çünkü Mitras kutsal alanına sahip. Dünyada son ortaya çıkarılmış tek kutsal Mitras alanı Zerzevan Kalesi'ndedir. Biz biliyoruz ki bu bütün kutsal alanlar gökyüzü ile bağlantılıdır. Konumları, inşa edilişleri, törenleri, ritüelleri hepsi gökyüzü yıldızlar ve gezegenlerle ilgilidir. Bu nedenle burada yapılan gökyüzü olayları 3 bin yıldır yapılıyor. Günümüzde de geçmişte nasıl yapılıyorsa şimdi de vatandaşlarımız zerzevan kalesinde buluşuyor" dedi.

Meteor yağmurunu izlemek için Mardin'den Zerzevan Kalesi'ne gelen Mehmet Bozkurt, 100 kişilik bir ekiple anı yaşadıklarını dile getirdi.

Bozkurt, şunları kaydetti:

"Buraya 100 kişi bir ekip ile geldik. Ekibimizin arasında yurtdışından gelen stajyer arkadaşlarımız da var. Buraya meteor yağmurunu izlemek için geldik. Çok iyi geçiyor. Ama şu anda kadar fazla meteor yağmuru olmadı bekliyoruz."

İlk defa meteor yağmurunu izlediğini dile getiren Fadime Oğuz, "Bugün Zerzevan Kalesi'nde meteor yağmuru etkinliğine geldim. Şu anda çok iyi ilerliyor. Vatandaşlar git gide çoğalmaya başlıyor. İlerleyen vakitlerde daha da kalabalık olacak. Muhtemelen 23.30 gibi meteor yağmuru başlayacak ve çok güzel olacak. Aynı zamanda ilk defa meteor yağmurunu göreceğim" ifadelerinde bulundu.