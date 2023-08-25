Giresun'da traktör devrildi, 13 yaşındaki çocuk yaralandı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuk, traktörün devrilmesi sonucu yaralandı. İlk müdahalenin ardından çocuk Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.