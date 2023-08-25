Giresun'da traktör devrildi, 13 yaşındaki çocuk yaralandı
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuk, traktörün devrilmesi sonucu yaralandı. İlk müdahalenin ardından çocuk Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, traktörün devrilmesi sonucu yaralandı.
İlçenin Ozanlı köyünde K.Y'nin tarlada kullandığı traktör, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yamaca devrildi.
Yaralanan çocuk, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Çocuğun, traktörü ailesinden habersiz kullandığı iddia edilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Mahmut Ahmet Yeles - Yaşam