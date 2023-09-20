Giresun'da Beton Su Deposunda Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

GİRESUN'da düştüğü beton su deposunda mahsur kalan Melih Alkan (58), ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkeze bağlı Alınca köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Melih Alkan, bahçesindeki kapağı açık olan beton su deposuna düştü. Ailesi, depoda mahsur kalan kadını çıkaramayınca ihbarda bulundu. Bunun üzerine köye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdivenle depoya inen ekiplerin çalışmasıyla Alkan, sedyeye bağlanarak çıkarıldı. Hazır bekleyen ambulansa alınan Alkan, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.