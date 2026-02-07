Haberler

Erzurum'da Palandöken Dağı'nda kuşlar için yem bırakıldı

Güncelleme:
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, Palandöken Dağı'nda kuşlar için yem bırakarak doğaya katkı sağladı. Zorlu kış koşullarında yapılan etkinlikte, 3 bin 271 metre yükseklikteki karla kaplı ormanda gençler, ağaç diplerine yem bıraktı.

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, 3 bin 271 metre yükseklikteki Palandöken Dağı'nın 2 bin 200 metre rakımdaki karla kaplı ormanda kuşlar için ağaç diplerine yem bıraktı.

Kış mevsiminin soğuk ve yağışlı geçtiği Erzurum'da yem bulmakta zorlanan kuşlar için Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri harekete geçti. Temin ettikleri yemleri araçlarına koyan gençler, Palandöken Dağı'nın eteklerindeki ormana çıktı. Yarım metreye ulaşan kar engelini bata çıka aşan gençler, temizledikleri ağaç diplerine yem bıraktı. Gençler, karlı kaplı araziye de yem serpti.

Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Emirhan Keleş, "Hazreti Ömer'in, 'Dağlara buğdaylar serpin, Müslüman ülkede kuşlar aç kaldı demesinler' sözünden hareketle Palandöken'deki ormanlık alana çıkarak kuşları yemledik" dedi.

Zorlu koşullarda ormana çıktıklarını ifade eden konsey üyelerinden Kübra Akbaba, "Arkadaşlarla gerçekten karlara bata çıka çıktı. Ama olsun değdi diye düşünüyoruz. İyilik güzel şey" diye konuştu.

Gül Tortum ise, "Zorlu hava şartlarında kuşlara yem bırakmak istedik. Ormanlık alana çıkarken kar engelini arkadaşlarla dayanışma halinde aştık. Yem bulmakta zorlanan kuşlar için yem bıraktık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
