Gemlik'te Yabani Otlar Temizleniyor

Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kötü görüntü oluşturan yabani otları temizliyor. Gemlik genelinde boyları uzayarak görüntü kirliliği yaratan ve yol kenarlarında trafik güvenliğini tehlikeye sokan yabani bitkiler, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizleniyor. Çalışmalar kapsamında ekiplerin son durağı Yeni Mahalle oldu. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, 'Daha temiz bir Gemlik için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz' dedi.