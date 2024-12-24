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Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan vatandaşa pasaport uyarısı

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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yurt dışı çıkış harcının ödeme yöntemlerinde önemli değişiklikler getirecek. Bu tarihten itibaren pul ile ödeme uygulaması sona eriyor ve yurt dışı çıkış harcı dijital yöntemlerle ödenebilecek.

1 Ocak 2025'ten itibaren yurt dışı çıkış harcı 500 TL'den 719,65 TL'ye çıkacak. Bu ücret, eskiden olduğu gibi pul ile ödenmeyecek. Yeni düzenlemeye göre, yurt dışı çıkış harcı şu yollarla ödenebilecek:

* Dijital Vergi Dairesi

* GİB Mobil Uygulaması

* Anlaşmalı Bankalar (İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık, Vezne, ATM)

* Vergi Dairesi ve Havalimanlarındaki Vezneler

PUL İLE ÖDEME DÖNEMİ SONA ERİYOR

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasına göre, yurt dışı çıkış harcı artık dijital platformlar ve bankalar üzerinden ödeme alınarak işlemlerin daha hızlı ve kolay yapılması sağlanacak. Ayrıca, 2024 yılı sonuna kadar geçerli olan 500 TL'lik yurt dışı çıkış harcı pulları, 10 Ocak 2025 tarihine kadar kullanılabilecek.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ÜCRETİ

2024 yılı sonu itibariyle geçerli olan 500 TL'lik çıkış harcı, 12 Ağustos 2024'te 150 TL'den 500 TL'ye yükseltilmişti.

2025 yılından itibaren ise yurt dışı çıkış harcı 719,65 TL olacak.

Yurt dışı çıkış harcı için 2024 yılına ait pullar, 10 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olacak. Bu tarihten sonra, harcın ödemesi dijital platformlar üzerinden yapılacak.

GİB'DEN VATANDAŞA UYARI

Yeni yıla bir hafta kala Gelir İdaresi Başkanlığı, vatandaşları cep telefonlarına gönderdiği mesajla uyardı. Gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

Değerli mükellefimiz,

1/1/2025 tarihinden itibaren yurt dışına çıkış harcının, harç pulu alınarak ödenmesi uygulaması sona eriyor.

Yurt dışına çıkış harcını dijital.gib.gov.tr adresindeki Dijital Vergi Dairesi veya GİB Mobil uygulamasından, yetkili bankaların online kanallarından, PTT, havalimanı ve çıkış kapılarındaki kiokslardan ve vergi dairelerinden ödeyebilirsiniz.

İyi günler dileriz.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan vatandaşa pasaport uyarısı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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