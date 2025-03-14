Gelinliği giyip "Koca aranıyor" yazılı döviz ile sokağa çıktı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün akşam saatlerinde caddeye gelinlik ve elinde "Koca aranıyor, mümkünse zengin" yazılı yazıyla caddede yürüyen genç kadın, oradan geçen herkesin ilgi odağı oldu.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesine bugün akşam saatlerinde gelinlik giyerek elinde "Koca Aranıyor Mümkünse Zengin" yazılı dövizle fırlayan ve elindeki yazıyı yoldan geçene araç sürücülerine gösteren genç kadın görenleri şaşkına uğrattı.
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
10 dakika boyunca caddede bu şekilde yürüyen kadınla ilgili gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Elinde dövizle "Koca arayan" genç kadının bir gelinlik markasının tanıtım için kameralara geçtiği öğrenildi.