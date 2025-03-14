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Gelinliği giyip "Koca aranıyor" yazılı döviz ile sokağa çıktı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün akşam saatlerinde caddeye gelinlik ve elinde "Koca aranıyor, mümkünse zengin" yazılı yazıyla caddede yürüyen genç kadın, oradan geçen herkesin ilgi odağı oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesine bugün akşam saatlerinde gelinlik giyerek elinde "Koca Aranıyor Mümkünse Zengin" yazılı dövizle fırlayan ve elindeki yazıyı yoldan geçene araç sürücülerine gösteren genç kadın görenleri şaşkına uğrattı.

Gelinliği giyip 'Koca aranıyor' yazılı döviz ile sokağa çıktı

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

10 dakika boyunca caddede bu şekilde yürüyen kadınla ilgili gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Elinde dövizle "Koca arayan" genç kadının bir gelinlik markasının tanıtım için kameralara geçtiği öğrenildi.

Gelinliği giyip
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıHakan Acar:

Zengin koca arayan kadın eğer ki kocası maddi olarak zor duruma düşerse onu terk eder. Aklı başında hiç bir zengin erkek seni kabul etmez. Çünkü zeka da yok. Zengin koca istesen bile bunu belirtmene gerek yok.

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Haber Yorumlarıacili biber:

Mümkünse cebi degil kalbi zengin olsun böyle birini bul kendine

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Haber YorumlarıEYLÜL Benek:

zaten zengin koca da ahh sokakta gelinklik giyen bir kadın bulsam da evlensem diye düşünüyordu

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

üst segment v6 ))))

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Haber YorumlarıMr Camel:

reklam a bak beyler zengin koca arayan kadınlardan uzak durun nafaka ödemek istemiyorsanız

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