Gelinliği giyip 'Koca aranıyor' yazılı döviz ile sokağa çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesine bugün akşam saatlerinde gelinlik giyerek elinde "Koca Aranıyor Mümkünse Zengin" yazılı dövizle fırlayan ve elindeki yazıyı yoldan geçene araç sürücülerine gösteren genç kadın görenleri şaşkına uğrattı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

10 dakika boyunca caddede bu şekilde yürüyen kadınla ilgili gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Elinde dövizle "Koca arayan" genç kadının bir gelinlik markasının tanıtım için kameralara geçtiği öğrenildi.