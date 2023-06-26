Gelincik çiçeklerinin Süphan Dağı ile oluşturduğu manzara hayran bırakıyor

BİTLİS Bitlis'in Ahlat ilçesinde açan gelincik çiçeklerinin Süphan Dağı ile oluşturduğu manzara görsel şölen sunuyor.

Bitlis'in Adilcevaz, Van'ın Erciş ve Ağrı'nın Patnos ilçeleri sınırlarında bulunan ve Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olma özelliği taşıyan Süphan Dağı, her mevsim farklı güzelliğe bürünüyor. 4 mevsimde de zirvesinde kar görülen ve ihtişamıyla insanları büyüleyen Süphan Dağı, şu sıralar açan gelincik çiçekleriyle seyrine güzel manzaralar oluşturuyor.

Ahlat- Malazgirt yolu üzerinde bulunan tarlalarda açan kırmızı gelincik çiçekleriyle güzel manzaralar oluştururken, doğa fotoğrafçıları da gelincik tarlaları ve Süphan Dağı'nın bütünleşmesiyle ortaya çıkan eşsiz manzarayı fotoğraflıyor. Gelincik çiçeklerinin Süphan Dağı ile oluşturduğu manzarayı fotoğraflayan doğa fotoğrafçısı Şahin Şerefoğlu, Süphan Dağı'nın manzarasını kırmızı gelincik çiçekleriyle bütünleştirip arşivlerine eşsiz fotoğraflar katmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Şerefoğlu, "Burası Çok nefis bir gelincik tarlası. İçinde mor çiçeklerin, kırmızı ve beyaz gelinciklerin ve sarı çiçeklerin olduğu çok güzel bir manzarayla karşılaştık. Arkamızda gördüğünüz gibi karlarla kaplı Süphan Dağı, ön tarafta Van Gölü var. Fotoğraf sever arkadaşlarımızı mutlaka buraya fotoğraf çekmek için davet ediyoruz. Her sene bu mevsimde daha yeni açılmış ve 10 gün daha devam eder. Bu manzaraları kaçırmamalarını diliyorum" dedi.