Gelin Damat Dergisi'nden Türkiye'nin İlk Evlilik Konsept Mağazası: Gelin Damat Florya!

Türkiye'nin köklü düğün ve evlilik dergisi Gelin Damat Dergisi, 21. yılını kutlarken sektörde bir ilke imza attı. Florya'da açılan 1000 m²'lik Evlilik Konsept Mağazası - Gelin Damat Florya, çiftlere düğün hazırlıklarını en ince ayrıntısına kadar tek çatı altında planlama imkânı sunuyor.

Gelinlik, damatlık, abiye kıyafetler, alyans, pırlanta, saat, davetiye, ayakkabı, nikah şekeri, anı defteri, düğün organizasyonu, balayı planlaması, düğün pastası, gelin arabası, fotoğrafçılık, 150 kişilik kına ve davet salonu gibi düğünle ilgili tüm ihtiyaçlar, bu modern mağazada bir araya getirildi. Ayrıca mağaza içerisinde saç tasarım ve profesyonel makyaj hizmeti de sunuluyor.

Hayalinizdeki Düğün, Artık Tek Adreste!

Mağazanın açılışında konuşan Gelin Damat markasının kurucusu ve CEO'su Ferhat Muğurtay, projenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Türkiye'de yine bir ilki gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Evlilik sektörünü büyük mağazacılık anlayışıyla buluşturarak, çiftlerimize düğün hazırlıklarını stres ve koşuşturma olmadan, profesyonel bir yaklaşımla planlama imkânı sunuyoruz. Burası sadece bir mağaza değil; prestij ve kalitenin buluştuğu, sektördeki iyi markaların tek çatı altında toplandığı özel bir merkez. Çiftlerimiz, hayallerine Gelin Damat Florya mağazamızdan, bayilerimizden ve GelinDamat.com üzerinden ulaşabilirler."

Yıldızlı Açılış!

Açılış törenine ünlü isimler damga vurdu. Model ve sunucu Tuğba Özay, mağazanın vitrininde zarif bir gelinlikle poz verirken, dünyaca ünlü oyuncu Wilma Elles de gelinlik giyerek, kendi düğününün Gelin Damat Florya tarafından planlanmasını istediğini dile getirdi.

Açılışa katılan Milletvekili ve Avukat Serkan Bayram, "Bu proje, sektör için önemli ve faydalı bir adım" diyerek, davetlilerle birlikte kurdeleyi keserek açılışı resmen gerçekleştirdi.

Neden Önemli?

Türkiye'de düğün sektörü genellikle dağınık bir yapıya sahipken, Gelin Damat Florya çiftlere zaman, bütçe ve enerji tasarrufu sağlayan , kaliteli ve yenilikçi bir konsept sunuyor.

Düğün hazırlık sürecini kolaylaştıran Gelin Damat Florya, haftanın 7 günü çiftlerin hizmetinde olacak.

Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için Florya E5'teki bu benzersiz konsepti ziyaret edebilir, hayalinizdeki gelinliğe ulaşmak için hemen randevu alabilirsiniz!