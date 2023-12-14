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Gelin arabası gibi süslediği araçla boşanma davasına gitti

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Bursa'da bir kadın, boşanma davasına gelin arabası gibi süslediği aracıyla gitti. Cadde ve sokaklarda tur atan kadının aracın arkasına "Osman cehenneme kadar yolun var" yazdırması dikkatlerden kaçmadı.

Bursa'da Gülşah A.(29), boşanma davasına gelin arabası gibi süslediği aracıyla geldi. Cadde ve sokaklarda tur atan Gülşah A., "Yol boyunca insanlar korna çaldı, video çekti, alkışladı, tebrik etti ve konvoy oluşturduk. İnsanlar çok pozitifti. Bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim" dedi.

Gelin arabası gibi süslediği araçla boşanma davasına gitti

"CEHENNEME KADAR YOLUN VAR"

Bursa'da, ticaretle uğraşan Gülşah A., 'şiddetli geçimsizlik' gerekçesiyle 9 yıllık eşi Osman A.'dan (42) ayrılmaya karar verdi. 2 çocuk annesi Gülşah A., boşanma davasına, gelin arabası gibi süsleyip, 'Osman cehenneme kadar yolun var' ve 'Boşanıyoruz' yazılarını astığı aracıyla gitti. Çiçek ve yazılarla süslediği aracıyla cadde ve sokaklarda turlayan Gülşah A.'yı gören diğer sürücüler konvoy oluşturdu. Konvoydaki sürücüler o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Gelin arabası gibi süslediği araçla boşanma davasına gitti

GÜLE OYNAYA GİTMEK İSTEMİŞ

Yol boşunca insanların kendisini tebrik ettiğini belirten Gülşah A., "Boşanma davama güle oynaya gelmek istedim. O yüzden süslediğim aracımın önüne ve arkasına yazılar astım. Çok eğlendim. İnanılmaz keyif aldım. Yol boyunca İnsanlar korna çaldı, video çekti, alkışladı, tebrik etti ve konvoy oluşturduk. İnsanlar çok pozitifti. Bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim" dedi.

Gelin arabası gibi süslediği araçla boşanma davasına gitti

Dava, Gülşah A.'dan boşanmak istemeyen eşi duruşmaya gelmeyince ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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Yorumlar (3)

Samael crock:

Muhtemelen Osman ın aldığı arabanın arkasına Osman cehenneme kadar yolun var yazdırıp bunu sergilemekten çekinmeyen, adam gibi adam Gülşah...

Yanıtla47
ORKUN:

Bir kadındaki en önemli güzellik en güzel takı edeptir ama böyleleri çoğaldı tabi babaları çoğalınca birde balon kullanmayınca böyle ürünler ortaya çıkıyor şimdi boşanmak istediği o şahıs buna ne yapsın ne yaparsa yeridir ama onda da birazcık adamlık olsa gidip bunu bulmazdı tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş.

Yanıtla08
KUL HAKKI:

Bu olay aslında ileride ne kadar pişman olacagini bildiği için içindeki duyguları baskilamak amacıyla istemsiz yapılan bir olay .

Yanıtla923
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