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Gelin Alma Töreninde Meşale Paniği

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Avcılar'da motosikletli kuryenin gelin alma töreninde yakılan meşalelerden biri gelinin duvağına düştü, ancak müdahale ile gelin yanmaktan kurtuldu. O anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.

AVCILAR'da kapının önünde yapılan gelin alma töreninde davetlilerin yaktığı meşalelerden biri gelinin duvağına düştü. Çevredekilerin müdahalesi ile gelin yanmaktan son anda kurtuldu.

Motosiklet ile kuryelik yapan Orhan Yalçınkaya bir süre önce tanıştığı Maria Lecce ile evlenmeye karar verdi. Yalçınkaya'nın arkadaşları motosikletleri ile gelin alma törenine geldi. Gümüşpala Mahallesi'ndeki gelin alma töreninde davul-zurna eşliğinde gelin ve damat davetlilerle birlikte oynamaya başladı. Bu sırada yakılan meşalelerden biri geline isabet etti. Gelinliğin duvağına gelen meşale kısa süreli paniğe neden oldu. Gelinin yanında bulunanlar hemen müdahale ederken, duvakta küçük çaplı yanma oldu. Gelin ve damadın, "Tatlı bir anı" olarak nitelendirdiği ve gülüp geçtiği anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde davetlilerden birinin, geline meşale isabet etmesi üzerine yaşanan paniğine rağmen müziğin etkisi ile oynamaya devam ettiği de görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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