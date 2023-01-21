Gelin adayının nişan töreninde yaptıkları, oğlunu evlendirmek isteyen anneleri çileden çıkardı

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda gelin adayının damat kahvesi hazırlarken tepsiye koyduğu lokumlara da tuz enjekte ettiği görülüyor. Kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntü sonrası sosyal medyada "Benim 3 oğlum var, bunun gibiler karşısına çıkmasın" şeklinde yorumlar yapıldı.

Sosyal medyada gündem olan görüntüler bu kadarı da pes dedirtti. Çiftlerin en mutlu olduğu günlerden biri olan nişan töreninde gelin adayı kahveye tuz koyma geleneğini aşarak sınırları zorladı.

YORUM BOMBARDIMANINA TUTTULAR

Şırıgaya tuzlu su dolduran gelin adayı daha sonra ikram edilecek lokumların hepsine bu şırıngayı enjekte etti. Sosyal medyada tepki gören bu görüntülere gelen yorumlarsa dikkat çekti.

"BUNUN GİBİLER KARŞIMA ÇIKMASIN"

Büyük yankı uyandıran bu görüntü, özellikle evlilik çağında oğulları olan müstakbel kayınvalide adaylarının tepkisini çekti. Yapılan yorumlardan birinde bir sosyal medya kullanıcısı "Benim 3 oğlum var, bunun gibiler karşısına çıkmasın" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İşte o yorumlardan bazıları;