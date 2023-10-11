Gediz'e Yürüyüş ve Bisiklet Yolu İçin Sözleşme İmzalandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Belediye tarafından Adnan Menderes Yaşam parkına yürüyüş ve bisiklet yolu ve çocuk oyun grubu sahası EPDM zemin kaplama yapım işi sözleşmesi imzalandı. Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, projenin Aralık ayında tamamlanarak hizmete sunulacağını belirtti.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Belediye tarafından Adnan Menderes Yaşam parkına yürüyüş ve bisiklet yolu ve çocuk oyun grubu sahası EPDM zemin kaplama yapım işi sözleşmesi imzalandı.

Vatandaşların isteği doğrultusunda Gediz'e yürüyüş yolları ve sağlıklı yaşam alanları oluşturduklarını belirten Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; "İlçemizde spor, sağlıklı yaşam ve çocuklarımıza güvenli oyun alanları kazandırma noktasında yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde Adnan Menderes Yaşam Parkı içerisine 650 metre uzunluğunda 5 metre genişliğindeki yolda 2 metre genişliğinde yürüyüş konforu sağlaması için dökme tartan zemin kaplamalı yürüyüş yolu ve aynı alanda 3 metre genişliğinde bisiklet yolu da planladık" dedi.

Akçadurak, "Ayrıca park içerinde bulunan çocuk oyun grubu sahasına EPDM zemin kaplaması yapılacak. Projenin ihalesi 07 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşerek ihaleyi alan yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak, yer teslimini gerçekleştirdik. Yürüyüş ve bisiklet yolu projesi Aralık ayında tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA