Haberler

Gebze'de alarm! 27 iş yeri ve 72 daire boşaltıldı

Gebze'de alarm! 27 iş yeri ve 72 daire boşaltıldı
Güncelleme:
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze'de çöken bina ve çevresindeki yapılarla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. "16 bina, 27 iş yeri ve 72 bağımsız daire boşaltıldı" diyen Büyükakın, binaların hareket edip etmediği ve zeminle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Büyükakın tartışmaların odasındaki metro çalışması ile ilgili ise, "İlgisi var demek için erken" dedi.

  • Gebze'de çöken bina nedeniyle 16 bina, 27 iş yeri ve 72 bağımsız daire boşaltıldı.
  • Gebze'de çöken bina, aynı aileden 4 kişinin ölümüne neden oldu.
  • Bina çökmesinin metro inşaatıyla bağlantısı henüz doğrulanmadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze'de çöken ve aynı aileden 4 kişinin ölümüne neden olan bina ile çevresindeki yapılarla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

"İKİ TEMEL KONU ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ"

Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Devletin tüm kurumları burada. Ne yapmaya çalışıyoruz? İki tane temel konu var ne olup bittiğini kavrayabilmek için. Bir tanesi binaların hareket edip etmediği ve orada bir statik problemi olup olmadığını arkadaşlarımız şu anda tespit ediyor. Diğeri de zeminde bir şey oluyor mu onu anlamak. Hızlı bir şekilde bunları tespit etmeye çalışıyoruz. Siz de takdir edersiniz ki zemindeki durumun tespiti zaman alıcı. bir faaliyet. Elimize bu bilgiler gelmeden açıklama yapmak doğru değil. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği." diye konuştu.

"16 BİNA, 27 İŞ YERİ VE 72 BAĞIMSIZ DAİRE BOŞALTILDI"

Büyükakın, "Tedbiren 16 bina, 27 iş yeri ve 72 bağımsız daire boşaltıldı. Buralardan boşaltılan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının bir kısmı Büyükşehir Belediyemizin tesislerinde, bir kısmı Gebze Belediyemizin desteğiyle karşılanıyor. Beş gün kadar sabırlı olmak gerekiyor. İnşallah olabildiğince kısa bir sürede tespitler bitirilecek ve bir an önce vatandaşlarımıza daha net bir bilgi verilecek. O ana kadar sabırlı olmayı ve resmi açıklamalar dışındaki hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini özellikle rica ediyorum." dedi.

"METROYLA İLGİSİ VAR DEMEK ERKEN"

Çalışmaların devam ettiğini belirten Büyükakın, tartışmaların odağında olan metro çalışması ile ilgili, "Her yönüyle bakılıyor. Metro inşaatıyla ilgili var demek, ilgisi yok demek çok erken bir yaklaşım. Bu nereden kaynaklandıysa onun sebebi bulunacak. Devletin tüm kurumları tüm ciddiyetiyle burada. Hiçbir ihtimal göz ardı edilmeyecek. Bir ihmal var onun üzerinde gidilecek." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki 7 katlı Arslan Apartmanı 29 Ekim saat 07.00 sıralarında çökmüş, anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir, 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur ve 18 yaşındaki Dilara Bilir enkaz altında kalmıştı.

Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla dün öğleden sonra kardeşlerden Muhammet Emir ve Hayrunnisa Nur Bilir'in cesetlerine ulaşılmış, Dilara Bilir ise kurtarılmıştı. Gece boyunca çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 19 saat süren çalışmalar sonucu baba Levent ve anne Emine Bilir'in cesetlerini enkazdan çıkarmıştı.

Arslan Apartmanı'nın çökmesinin ardından çevredeki 12 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Gebze fabrikalarıyla, nüfusuyla, ilçe olmayı kaldırabilecek bir yer değil acilen il statüsüne alınmalı hızlı bir kentsel dönüşüme geçilmeli

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

tabiki ilgisi var kabul edin yaaa

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
