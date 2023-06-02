Gaziosmanpaşa Belediyesi Lise Mezunlarına Tekne Turu Düzenledi

Gaziosmanpaşa Belediyesi, üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine sınav streslerini atmaları ve arkadaşları ile keyifli vakit geçirmeleri için tekne turu eşliğinde mezuniyet programı düzenledi. Programa katılan gençler doyasıya eğlendi. Mezun gençlerin renkli anlarına tanıklık eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, lise son sınıf öğrencilerine mezuniyet albümü ve nakdi destek sağladıklarını belirtti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine sınav streslerini atmaları ve arkadaşları ile keyifli vakit geçirmeleri için tekne turu eşliğinde mezuniyet programı düzenlendi. Programa katılan gençler doyasıya eğlendi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın talimatıyla gençlere yönelik düzenlenen ücretsiz etkinlikler büyük ilgi görüyor. Belediye; ilçe genelindeki lise son sınıf öğrencilerine mezuniyet albümü ve nakdi destek sağladı. Ardından öğrencilere sınav streslerini atmaları ve arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirmeleri için mezuniyet programı için tekne turu düzenlendi. Mezuniyet eğlencesine katılan gençler doyasıya eğlendi.

Sınav stresini atmak için tekneye bindiğini söyleyen Feyzanur Güneş, "Belediyemizin düzenlediği mezuniyet programına katıldık. Burada yatta. Sınav stresini atmak için önceden böyle belediyemizin hazırladığı güzel bir gece. Eğleneceğiz inşallah. Güzel olacak. Teşekkür ederiz. Küçükköy Kız Meslek Lisesi'ndeyim. Çocuk gelişim bölümü okuyorum. Çocuk gelişiminden devam etmek istiyorum. Öyle kendi okulumda da staj görüyorum şu anaokulunda. Böyle güzel bir gece geçireceğiz inşallah" dedi.

Mezun gençlerin renkli anlarına tanıklık eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Okullar tatile giriyor. Öğrencilerimiz mezun oluyor. Biz de lise mezuniyetinin etkinliklerini bazen okullarda, bazen farklı alanlarda yapıyoruz. Lise son sınıf öğrencilerimizi de, üniversite sınavı öncesi stres atmaları, kaynaşmaları, rahatlamaları açısından boğaz turuyla onları motive etmeye, moral kat sayılarını yükseltmeye yönelik bir etkinlik yapıyoruz. Her akşam bir lise okulumuzun öğrencileri ile birlikte boğaz turu yapıyoruz. Biz de onlara eşlik ediyoruz. Onların heyecanına ortak oluyoruz. Bizim tabii ki lise son sınıf öğrencilerimizle uzun yıllardan beri yaptığımız bir de onlarla fotoğraf çektirip, albüm hazırlayıp hem onların hayallerini dinlemek, hem onlarla birlikte geleceğe hatıra saklayacakları bir albüm hediye etme çalışmamız oluyor. Lise son sınıf öğrencileriyle yine üniversite hazırlık kurslarıyla onlara destek olmak suretiyle üniversiteye girmelerine imkan sağlamaya çalışıyoruz. Bazen de nakdi anlamda yardımcı oluyoruz. Tabii ki üniversiteyi geçtikten sonra da ilişkiyi koparmıyoruz. Üniversiteye giren öğrencilerimize hem burs noktasında hem diğer farklı hizmetler noktasında da yardımcı olmaya devam ediyoruz. Sonrası aşamasında da gerek staj noktasında gerek iş noktasında gerekse bazen farklı projeler oluyor. Proje noktasında onlarla iş birliği yapmak suretiyle çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Yani liseden itibaren üniversiteye kadar, üniversiteden de iş hayatına kadar gençlerimizin yanında olmaya, onlarla birlikte hem kendilerini yetiştirme hem de yetişmiş arkadaşlarımıza proje geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL