Gaziemir Belediyesi'nden Babalar Günü'ne özel etkinlik

Gaziemir Belediyesi'nin Babalar Günü'nde düzenlediği 'Babalar ve Çocukları Yarışıyor' etkinliğinde, çocuklarla babaları parkurda mücadele verdi. Yarışmada birinci olanlara 2 bin liralık, ikinci olanlara bin 500 liralık, üçüncülere de bin liralık hediye çeki armağan edildi.

Gaziemir Belediyesi'nin Babalar Günü'nde düzenlediği 'Babalar ve Çocukları Yarışıyor' etkinliğinde, çocuklarla babaları parkurda mücadele verdi.

Gaziemir Belediyesi tarafından Babalar Günü'ne özel düzenlenen ve babaları çocuklarıyla birlikte eğlenceli bir rekabete ortak eden 'Babalar ve Çocukları Yarışıyor' etkinliği ilgi gördü. Babalar ve çocukların yarıştığı etkinlik, çocukların yaş gruplarına göre üç kategoride düzenlendi.

Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda hazırlanan parkurda mücadele veren babalar ile çocukların yarışı, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Yarışmaya katılanlar, dereceye girmek için kıyasıya mücadele verdi.

Yarışmada, 2014-2015 doğumlular kategorisinde; Osman Tarık-Şafak Tarık birinci, Sercan Çelik-Alp Çelik ikinci, İlker Fener-Kaan Fener üçüncü oldu. 2012-2013 doğumlular kategorisinde; Hüseyin Şanver- Erdem Şanver birinci, Oğuzhan Yücel-Erke Yücel ikinci, Akif Taşkın- Edanur Taşkın üçüncü oldu. 2010-2011 doğumlular kategorisinde; İlker Fener-Furkan Fener birincilik, Gökhan Akın-Koray Akın ikincilik, Cengiz Aydın-Merve Aydın üçüncülük kazarak yarışmayı tamamladı.

Yarışmada birinci olanlara 2 bin liralık, ikinci olanlara bin 500 liralık, üçüncülere de bin liralık hediye çeki armağan edildi.

Etkinliğe katılan çocuklara ve babalarına teşekkür eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Babalık çok kutsal bir görev. Çocuklarımızı sağlıklı bir şekilde büyütmek ve yarınlara hazırlamak için hepimize çok büyük görevler düşüyor. Çocuklarına doğru yolu gösteren, onlar için alın teri döken, hayat boyu sevgisini ve desteğini esirgemeyen tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum" dedi.