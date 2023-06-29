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Gaziantep'te trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Yaşam Haberleri

Gaziantep'te kurban kesimi dönüşü meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç refüje çarptı ve devrildi. Kazada, 4 çocuk babası Gökhan Kılıç hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi ise devam ediyor.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Gaziantep'te, kurban kesimi dönüşü refüje çarpıp devrilen hafif ticari araçtaki, 4 çocuk babası Gökhan Kılıç (50), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hafif ticari aracın sürücüsü Cihan Kılıç ile diğer 2 yaralının tedavileri devam ediyor. Gökhan Kılıç'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Yaşam

Gaziantep Yaşam Haberler

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