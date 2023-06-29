Gaziantep'te trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te kurban kesimi dönüşü meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç refüje çarptı ve devrildi. Kazada, 4 çocuk babası Gökhan Kılıç hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi ise devam ediyor.