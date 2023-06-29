Gaziantep'te trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti
Yaşam Haberleri
Gaziantep'te kurban kesimi dönüşü meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç refüje çarptı ve devrildi. Kazada, 4 çocuk babası Gökhan Kılıç hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi ise devam ediyor.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Gaziantep'te, kurban kesimi dönüşü refüje çarpıp devrilen hafif ticari araçtaki, 4 çocuk babası Gökhan Kılıç (50), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hafif ticari aracın sürücüsü Cihan Kılıç ile diğer 2 yaralının tedavileri devam ediyor. Gökhan Kılıç'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Yaşam