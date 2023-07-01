Fatma Şahin, babası Mustafa Kıymık'ı kaybetti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in babası Mustafa Kıymık vefat etti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şahin, "Babam… Emanetini teslim etti. O'ndan geldik, O'na döneceğiz" notunu düştü.