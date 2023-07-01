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Fatma Şahin, babası Mustafa Kıymık'ı kaybetti

Fatma Şahin, babası Mustafa Kıymık'ı kaybetti

Yaşam Haberleri

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in babası Mustafa Kıymık vefat etti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şahin, "Babam… Emanetini teslim etti. O'ndan geldik, O'na döneceğiz" notunu düştü.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in babası Mustafa Kıymık hayatını kaybetti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in babası Mustafa Kıymık'ın cenazesi, Şireci Camiinde yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

"EMANETİNİ TESLİM ETTİ"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Fatma Şahin, "Babam… Emanetini teslim etti. O'ndan geldik, O'na döneceğiz. Lütfen duanızı eksik etmeyin. Rabbim, annemle onu cennetinde buluştursun" ifadelerini kullandı.

İşte Şahin'in o paylaşımı;

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in babası vefat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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