Game of Thrones dizisindeki popüler bir karakterin ismi verilen, 6 yaşındaki kızın pasaport başvurusu reddedildi

Kızına Game of Thrones dizisindeki popüler bir karakterin adını veren bir anne, kızının pasaport başvurusunun reddedilmesi üzerine "tamamen yıkıldı".

Lucy, yaptığı açıklamada, 6 yaşındaki kızı Khaleesi'ye pasaport almak için yaptığı ilk başvurunun reddedildiğini belirtti. Yetkililer, ismin ticari markasının Warner Brothers'a ait olması nedeniyle onların onayına ihtiyaç olduğunu söylemiş.

Lucy, "Çok üzüldüm, birlikte yapacağımız ilk tatil için sabırsızlanıyorduk." dedi. 39 yaşındaki anne, Disneyland Paris'e "rüyalarındaki" geziyi planlarken bu kötü haberi aldı. "Pasaport Ofisi'nden, ismin Warner Brothers tarafından ticari marka olarak tescil edildiğini belirten bir mektup aldım," diye ekledi. "Böyle bir şeyi ilk defa duydum - şaşkına döndüm."

Hukuki danışmanlık aldıktan sonra hayal kırıklığına uğrayan anne, kızının bu ismi kullanabileceğini öğrendi ve bu bilgiyi Pasaport Dairesi'ne iletti. "Anlamadım ve hayal kırıklığına uğradım. Doğum belgesi alabildiysek, o zaman bir sorun yok demek değil miydi?" diye sordu. "Bir ismin ticari marka olarak tescil edilebileceğini hiç düşünmemiştim" diye ekledi.

Pasaport Dairesi'nin daha sonra Lucy'yi arayarak hatadan dolayı özür dilediği bildirildi. Yetkililer, küçük Khaleesi'nin pasaportunun artık işleme alınabileceğini söylerken Lucy, sorunun ancak sosyal medyada yaptığı şikayet sayesinde çözüldüğüne inandığını belirtti.

"Bunu sosyal medyada paylaşmasaydım hiçbir şey yapılmayacaktı. Ne yapacağımı bilemeden sıkışıp kalacaktım," dedi ve başkalarının da benzer durumları yaşadıklarını söyleyerek kendisine ulaştıklarını ekledi. Lucy ayrıca, hikayesinin benzer durumda kalan diğer insanlara yardımcı olmasını umduğunu ifade etti.