FSM ve YSS Köprüsü Hepatit Farkındalık Günü için Sarı Işıkla Aydınlatıldı

Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Dünya Hepatit Farkındalık Günü dolayısıyla sarı renkte aydınlatıldı. İstanbul'un simge noktalarından olan köprülerde yapılan aydınlatma, hepatit hastalığına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüsü, Dünya Hepatit Farkındalık Günü dolayısıyla sarı renkte aydınlatıldı.

Her yıl hepatit teşhisi konulmuş olan bireylere ve hastalığa dikkati çekmek amacıyla çeşitli farkındalık çalışmaları yapılıyor.

Bu kapsamda önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü bu kez de Dünya Hepatit Farkındalık Günü için ışıklandırıldı.

Sarı renkle her iki köprüde yapılan aydınlatma günün ilk ışıklarına kadar devam edecek.