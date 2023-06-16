Fransız çift, bisikletleriyle dünya turunda Türkiye'de

Bisikletleri ile 1 yıl boyunca dünyaya gezecek olan Fransız çift, geldikleri Türkiye'de, Konya'nın Karapınar ilçesinde "dünyanın nazar boncuğu" olarak adlandırılan Meke Gölü'nde kamp yaptı.

Şubat ayında çıktıkları dünya turunu 1 yılda tamamlamak istediklerini söyleyen 29 yaşındaki Lucie Mehats ile 30 yaşındaki Lino Meihat, Türk insanının misafirperverliğine hayran kaldıklarını söyledi. Lino Meihat, İtalya, Avusturya, Slovenya, Hırvatsitan, Bosna-Hersek, Kosova ve Yunanistan gibi ülkeleri gezdikten sonra Türkiye'ye ulaştıklarını kaydetti. Sadece uçak ile seyahat edilemeyeceğini ve insanları tanıma adına bisikletleri ile gezdiklerini söyleyen Lino Meihat, "Bisiklet ile gezimizde ülkelerin kültürlerini tanıyoruz. İstediğimiz gibi hareket edebiliyoruz. Kendi yemeğimizi yapıyoruz. Türkiye'de çok insan bizimle yemeğini paylaştı. Gittiğimiz yerlerde çadırımızda kalıyoruz. Bisiklet ile gezerken köpeklerin saldırısına uğrasak da önemli bir şey olmuyor. Her şey yolunda gidiyor. Meke Gölü ve Acıgöl çok iyi. Acıgöl'de yüzdük, suyu berrak ve masmavi. Meke Gölü kurumuş, bu üzücü ama gün batımı ve gün doğumu harika. Çevresinde yürüyüş yaptık. Karapınar bizim için unutulmaz bir güzellik" dedi.

Lino Meliat ise, bugüne kadar 6 bin kilometre ve günde 8 saat pedal çevirdiklerini kaydederek, "Türkiye'den sonra Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan ve ardından Çin'e gitmek istiyoruz" diye konuştu. - KONYA