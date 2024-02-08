Fitre nedir, kime verilir? Fitre ne zaman verilir?

Fitre, İslam dininin beş şartından biri olan zekâtın bir türüdür. Müslümanlar bu yıl belirlenen fitre tutarını araştırıyor. Bu sene için belirlenen fitre tutarı ne kadar oldu? Fitre kime verilir? Fitre ne zaman verilir? Sorularının cevabı haberimizde...

FİTRE NEDİR?

Ramazan ayında tutulan oruçlar ve diğer ibadetlerle arınan Müslümanlar için bir sadaka olarak verilir. Fitre, zekâtın bir alt kategorisi olarak kabul edilir.

FİTRE NEDEN VERİLİR?

Fitre, İslam'da belirli bir miktarda mal varlığına sahip olan kişilerin, zenginliklerinden pay vermelerini teşvik etmek için verilir. Genellikle bir kişinin ve ailesinin bir yıllık geçimlik ihtiyaçlarını karşılayacak kadar tutarın fitre olarak verilmesi önerilir. Fitre, genellikle belirlenen miktarda para ödemekle ifade edilir ve Müslümanlar için bir ibadet ve dayanışma göstergesi olarak kabul edilir. Ancak, kişinin gelir düzeyine ve mal varlığına göre bu miktar değişebilir.

2024 İÇİN BELİRLENEN FİTRE MİKTARI NE KADAR?

2024 yılı fitre miktarı 130 TL olarak belirlendi.

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