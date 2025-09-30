Fethiye'yi sel vurdu! Ölüdeniz Çarşısı'nda yollar göle döndü
Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Muğla'nın Fethiye ilçesinde şiddetli sağanak yağış sele döndü. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği Ölüdeniz Çarşısı'nda yollar göle döndü
Meteorolojinin sağanak yağış uyarısının ardından Fethiye'de dün akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak yağışla birlikte yollar göle döndü.
