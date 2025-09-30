Fethiye'yi sel vurdu! Ölüdeniz Çarşısı'nda yollar göle döndü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde turistlerin büyük ilgi gösterdiği Ölüdeniz Çarşısı'nda yollar şiddetli yağış nedeniyle göle döndü.

FETHİYE'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ YOLLARI GÖLE ÇEVİRDİ

Meteorolojinin sağanak yağış uyarısının ardından Fethiye'de dün akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak yağışla birlikte yollar göle döndü.

ÖLÜDENİZ ÇARŞISI'NDA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Ölüdeniz Mahallesi de şiddetli yağıştan nasibini aldı. İlçede turizmin can damarı olan Ölüdeniz Çarşısı'nda yollar sular altında kaldı.