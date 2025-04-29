Fethiye'de yavru yaban domuzu iş yerine daldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çarşıya inip, bir işyerine giren yaban domuzu yavrusunu görenler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

YABAN DOMUZU ÇARŞIYA İNDİ

Fethiye ilçesinde bir yavru yaban domuzu, yiyecek aramak için çarşıya indi. Yavru yaban domuzunun bir iş yerine girmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"BU KADAR YAKINA GELMELERİ BİZİ ENDİŞELENDİRİYOR"

Olayın tanıklarından Ahmet Akan, "Yavru domuzlar çok sevimli ama bu kadar yakına gelmeleri bizi endişelendiriyor" dedi. Hüseyin Gökçe ise "Sesleri duyunca hemen telefonumun kamerasını açtım ve kayda aldım" diyerek olayı görüntülediğini ifade etti.Yetkililer, doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının yerleşim alanlarına inmesinin artabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.