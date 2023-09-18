Fethiye'de Arızalanan Tekne Kıyı Emniyet Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyir halinde iken makine arızası yapan ve sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyir halinde iken makine arızası yapan ve sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

Fethiye Şövalye Adası açıklarında hareket halindeki içinde 2 kişi bulunan 5 metre boyundaki teknenin makine bölümünde arıza yaşandı. Tekneden yapılan yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bölgede bulunan Tahlisiye-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen 5 metrelik tekne Fethiye'deki özel bir marinaya emniyetli bir şekilde yanaştırıldı. - MUĞLA