Hakkari Valiliği ve Yüksekova Belediyesi koordinasyonunda düzenlenen 5. Cilo Fest'in ardından Cilo Sat Göllerinde temizlik çalışması başlatıldı. Binlerce kişinin 3 bin 400 rakımlı ve 20 bin yıllık Sat Buzul Gölleri'ne çıkarak festival heyecan yaşamıştı. Festival sonrası doğaseverler hemen harekete geçti ve çevrede bulunan çöpleri temizledi. Valilik ve Yüksekova Belediyesi koordinasyonunda yapılan temizlik çalışması sonrasında toplanan çöpler, Yüksekova Belediyesi araçları ile ilçedeki çöplük merkezine taşındı.

Festivalden sonra Cilo Sat Gölleri temizlendi

HAKKARİ - Hakkari Valiliği ve Yüksekova Belediyesi koordinasyonunda düzenlenen 5. Cilo Fest'in ardından Cilo Sat Göllerinde temizlik çalışması başlatıldı.

Binlerce kişinin 3 bin 400 rakımlı ve 20 bin yıllık Sat Buzul Gölleri'ne çıkarak festival heyecan yaşamıştı. İki günlük programla bölgeyi 15 bine yakın vatandaşın ziyaret ettiği '5. Cilo Fest'; konserler, müzik ve halaylarla sona ermişti.

Festival sonrası doğaseverler hemen harekete geçti. Çevrede bulunan çöpler büyük bir titizlikle temizlendi. Göle inen doğaseverler gölün iç ve dış kısmını temizleyerek eski haline getirmenin mutluluğunu yaşadı. Valilik ve Yüksekova Belediyesi koordinasyonunda yapılan temizlik çalışması sonrasında toplanan çöpler, Yüksekova Belediyesi araçları ile ilçedeki çöplük merkezine taşındı. "Doğa ve çevreyi korumak önceliğimiz" diyen doğaseverler, Cilo-Sat Gölleri bölgesini tamamen çöplerden arındırdıklarını belirttiler.