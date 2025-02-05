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Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Dikkat çeken isim detayı

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Ölümüyle sanat camiasını yasa boğan Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı. Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda usta sanatçının mal varlığının bir kısmını TSK'ya, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışladığını söyledi. Duyurunun imza kısmında kızı Tuğçe Tayfur ve sanatçıya böbreğini veren oğlu Timur Tayfur'un isminin geçmemesi dikkat çekti.

Arabesk müziğin önde gelen isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ölümüyle sanat camiasını ve hayranlarını yasa boğan Ferdi Tayfur için AKM'de düzenlenen anma törenine sanatçının hayranları adeta akın etmişti.

MAL VARLIĞININ BİR KISMINI BAĞIŞLADI

Usta sanatçının basın danışmanı ve aynı zamanda yeğeni Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un vasiyetinin açıklandığını duyurdu. Ferdi Tayfur'un vasiyeti şöyle: "Ailemizin çınarı canımız babamız hazırlamış olduğu vasiyeti bugün açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun."

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Dikkat çeken isim detayı

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Vasiyetin açıklandığı duyurunun imza kısmında Ferdi Tayfur'un nikahlı eşi Zeliha Tayfur, kızları Tuğba Dınız ile Funda Doğrul, Tayfur'un son çocuğu Ferdi Taha Tayfur ve Nilüfer Gözalıcı'nın adı yer alırken, kızı Tuğçe Tayfur ve Ferdi Tayfur'a böbreğini veren oğlu Timur Tayfur'un isminin geçmemesi dikkat çekti.

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Dikkat çeken isim detayı
Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCece Cece:

mekanın cennet olsun gerçek milliyetçi

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Yarın ,, sayın RECEP Hatay'a gidiyormuş ... Haşmetmeab gelecek diye geçiş yollarını ASVALT yapmışlar . Ayağına toz bulaşmasın , ayakkabısına taş değmesin diye . İşin tuhafı da ne biliyor musunuz ETRAFINI PARMAKLIKLARLA ÇEVİRMİŞLER Kİ İNSANLAR ARABALAR GEÇİPTE KİRLENMESŞN DİYE . Allah sizi inandırsın .

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Haber Yorumlarıhuseyin eskin:

Resmi nikahlı eşi tamam, çocukları da tamam ama Nilüfer denen kadın ne oluyor? Dış kapının mandalı

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