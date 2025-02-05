Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Dikkat çeken isim detayı

Arabesk müziğin önde gelen isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ölümüyle sanat camiasını ve hayranlarını yasa boğan Ferdi Tayfur için AKM'de düzenlenen anma törenine sanatçının hayranları adeta akın etmişti.

MAL VARLIĞININ BİR KISMINI BAĞIŞLADI

Usta sanatçının basın danışmanı ve aynı zamanda yeğeni Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un vasiyetinin açıklandığını duyurdu. Ferdi Tayfur'un vasiyeti şöyle: "Ailemizin çınarı canımız babamız hazırlamış olduğu vasiyeti bugün açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun."

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Vasiyetin açıklandığı duyurunun imza kısmında Ferdi Tayfur'un nikahlı eşi Zeliha Tayfur, kızları Tuğba Dınız ile Funda Doğrul, Tayfur'un son çocuğu Ferdi Taha Tayfur ve Nilüfer Gözalıcı'nın adı yer alırken, kızı Tuğçe Tayfur ve Ferdi Tayfur'a böbreğini veren oğlu Timur Tayfur'un isminin geçmemesi dikkat çekti.