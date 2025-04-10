Fenomen şef Ramazan Bingöl'e Cumhurbaşkanlığı'nda görev

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki 10 kurula 140 isim atandı.

Atamalarda sanatçı Orhan Gencebay ve Yeşilçam'ın efsane ismi Hülya Soydan (Koçyiğit)'in ismi dikkat çekti. İki isim Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine atandı. Serbest Dalış Dünya Rekortmeni Şahika Ercümen ise Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu'na atandı.

ÜNLÜ ŞEF, TARIM VE GIDA POLİTİKALARI KURULU'NA ATANDI

Yayımlanan Resmi Gazete'de dikkat çeken bir diğer isim ise fenomen şef Ramazan Bingöl oldu. Ünü şef, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu üyeliğine atandı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Söz konusu kararı sosyal medya hesabından paylaşan Bingöl, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensip ve takdirleriyle, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu üyeliğine atanmış bulunuyorum. Bu kıymetli görevi şahsıma tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ederim. Tarım ve gıda alanında ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak, milli tarım vizyonumuzu yarınlara taşımak; su ve gıda israfının önüne geçilmesi, kaynaklarımızın verimli kullanılması noktasında farkındalık oluşturmak ve sürdürülebilir politikalar geliştirmek için var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Devletimizin bekası, milletimizin refahı ve sağlıklı yarınları adına üstlendiğimiz bu sorumluluğun bilinciyle; dualarınıza ve desteğinize talibim. Rabbim, bizleri hayırlı hizmetlerle memleketimize faydalı kılmayı nasip etsin." dedi.