Fehim Ustaoğlu: 'Yapay zeka hayatımızı kolaylaştırıyor'

Tüketici hakları, dijital etik ve yapay zekanın geleceği gibi önemli konuların masaya yatırıldığı 38. Uluslararası Tüketici Kalitesi Zirvesi, dün İstanbul'da düzenlendi. Zirveye siyaset, akademi, bürokrasi ve medya dünyasından birçok önemli isim katıldı.

Etkinlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'i temsilen İstanbul Konsolosu Ülkü Alemdar, Türkiye Cumhuriyeti eski Turizm, Sağlık ve Devlet Bakanı Bülent Akarcalı, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Emekli Vali ve Türk Hava Kurumu Danışmanı Orhan Öztürk, Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur C. Özgöker ile Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur yer aldı.

Zirvenin organizasyonunu üstlenen Lob'in International'ın Başkan Vekili Fehim Ustaoğlu, Haberler.com'a özel bir röportaj verdi.

"38 YILDIR TÜKETİCİ HAREKETİNE KATKI SUNUYORUZ'

Fehim Ustaoğlu, 1988 yılında dönemin Maliye Bakanı rahmetli Adnan Kahveci'nin enformasyon desteğiyle Türkiye'nin ilk tüketici hareketini başlattıklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Yaklaşık 38 yıldır Türkiye'de ve dünyanın birçok bölgesinde tüketicinin ve Türkiye markasının geldiği noktayı kamuoyuyla paylaşmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bugün 38.'sini düzenlediğimiz Tüketici Kalite Zirvesi'ne yoğun bir ilgi var. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'den de katılımlar söz konusu."

"MARKADAN VE KALİTEDEN VAZGEÇMEYELİM'

Tüketicinin korunması, bilinçlenmesi ve marka kalitesinin artırılması amacıyla çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Ustaoğlu, "Bu organizasyona destek veren tüm arkadaşlara ve kurumlara teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Markadan ve kaliteden hiçbir zaman vazgeçmeyelim," ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA PANELİ GÜNDEMDEYDİ

Zirvede gerçekleştirilen ikinci oturumda yapay zeka temalı bir panel düzenlendi. Bu oturuma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ustaoğlu, şunları söyledi:

"Düne kadar herkesin yapay zeka hakkında bir fikri vardı ama bilgisi yoktu. Şu an yapay zeka cebimize kadar girdi. Evimizin boyasından şirketimizdeki ihtiyaçlara kadar her şeyi ona sorabiliyoruz. Yapay zeka hayatımızı kolaylaştırıyor ama doğru bilgiyi seçerek kullanmamız gerekiyor. Teknolojiyi doğru kullandığımız sürece ciddi zaman kazancı sağlayabiliriz. Ancak sağlıklı ve doğru bilgiye ulaşmak temel şart."

ÇANAKKALE SAĞLIK VE YAŞAM MERKEZİ TANITILDI

Programda Çanakkale Sağlık ve Yaşam Merkezi projesine de yer verildi. Tanıtım filmi gösterilen projeyle ilgili konuşan Ustaoğlu, pandemi sonrası değişen tüketici alışkanlıklarına dikkat çekti:

"Tüketici alışkanlıkları zaman içinde değişiklik gösterebiliyor. Pandemi, bu noktada çok farklı alışkanlıklar geliştirdi. Mobil uygulamalardan alışveriş, e-ticaret gibi alanlar gibi dikey yapılaşmadan çok yatay yapılar tercih sebebi. Çanakkale gibi cennetten bir köşede böyle bir projenin tanıtılması bizler için gurur verici."