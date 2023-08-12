Ordulu Tunahan Gültekin gezmek amaçlı gittiği Güney Kore'de tanıştığı Chaerin Han ile Ordu'nun Fatsa ilçesinde yapılan düğünle dünyaevine girdi. Çift için Fatsa ilçesinde düğün töreni gerçekleştirildi. Kıyılan nikahla çift dünya evine girdi. Düğün Türk örf, adet ve geleneklerine göre yapıldı. Güney Koreli gelin ile Türk damat oyun havası müziği eşliğinde dans etti. Gelinin annesi Namsoo Han, düğüne kendi yöresel kıyafetleriyle katıldı. Damat Tunahan Gültekin, Türkiye'de düğün yapmanın hayali olduğunu söyledi ve memleketinde geleneksel düğünlerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Fatsa'ya Güney Koreli gelin

ORDU - Ordulu Tunahan Gültekin gezmek amaçlı gittiği Güney Kore'de tanıştığı Chaerin Han ile Ordu'nun Fatsa ilçesinde yapılan düğünle dünyaevine girdi.

Birbirlerine aşık olan Tunahan Gültekin ve Chaerin Han evlilik kararı aldı. Çift için Fatsa ilçesinde düğün töreni gerçekleştirildi. Kıyılan nikahla çift dünya evine girdi. Düğün Türk örf, adet ve geleneklerine göre yapıldı.

Düğün töreni ilçedeki bir düğün salonunda düzenlendi. Güney Koreli gelin ile Türk damat oyun havası müziği eşliğinde dans etti. Gelinin annesi Namsoo Han, düğüne kendi yöresel kıyafetleriyle katıldı.

Türkiye'de düğün yapmanın hayali olduğunu söyleyen damat Tunahan Gültekin, "2018 yılında Güney Kore'ye gezi amaçlı gittim ve orada eşim Vhaerin Han ile tanıştım. Birbirimize aşık olduk. Daha sonra orada evlendik. Türkiye'de düğün yapmak istedim ve memleketimizde geleneksel düğünümüzü yaptık. Çok mutluyum" diye konuştu.