Fatih'te Kedileri Çantasına Koyan Şahıs Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Fatih'te kedileri toplayarak çantasına koyduktan sonra zarar verdiği iddia edilen bir şahıs güvenlik kamerasına yansıdı. Kedilerin ölü olarak bulunduğunu söyleyen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Olay, geçtiğimiz aylarda Fatih'te meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, dükkanının bulunduğu yerdeki kedileri toplamaya başladı. Daha sonra bu durumdan şüphelenen vatandaşlar, kediyi toplayan kişiyi takip etmeye başladı. Takipleri sonrasında kişinin kedileri topladığın tespit eden vatandaşlar, polis merkezine giderek kişiden şikayetçi oldu.

"Mama dağıtacağım bahanesi ile alanlara yaklaştı"

Kedilerin çalındığını fark eden hayvansever Şule Gül, "Bu şahıs 'Mama dağıtacağım' bahanesi ile yaklaştı. Mamaları rastgele dağıtması dikkatimi çekti. İster yesin ister yemesin mama dağıtımını yapar, yarım saat otururdu. 2,3 kediyi sever bırakır diğerlerini bırakırdı. Bu şekilde 15-20 kediyi sever, her seferde cinsiyetlerini sorardı. Gözüne kestirdiği kedileri 'çiftliğime alayım, orada bakayım' derdi. Her seferinde reddettim, burası onların yaşam alanı ben ilgileniyorum, takip ediyorum ama 1 gün geçmeden bu kediler şaibeli bir şekilde kayboluyordu. İlk zamanlarda 7 kedi kayboldu, içinde büyükler vardı. Küçük yavrular vardı. Bu seri bir şekilde büyüyen ve 2 yıldır orada kalan birçok kedim bu şekilde kayboldu. Şüpheli tavırları vardı. Mamayı dağıtırken bile ister yesin ister yemesin şeklinde dağıtıyordu. Kedileri severken hayvansever gibi değil, kurbanını seven bir insan gibi davranıyordu. O zaman yanımda bir arkadaşımız vardı, o da şüphelendi. Davranışları normal değildi diyordu" dedi.

"Kediler konteynerlerde ölü bulunuyor"

Kedilerin konteynerlerde ölü bulunduğunu söyleyen Şule Gül, "Yabancı bir vatandaş, kişinin davranışlarından şüphelendiği için görüntü çekmiş. Bir tanıdığım ile paylaşmış. O anda oraya gelen bir tanıdığıma göstermiş. Az önce biri buraya geldi. Çantasına kedi koydu ve kediyi çantasına koyma şekli çok garipti. Ben bunu çektim demiş. Kediler konteynerlerde ölü bulunuyor. İlk kedileri camiden tespit ettim. 3 tane kedi başka bir kutudan çıktı. Bende görüntüleri var, onları da paylaştım. 15 gün sonra da tekrar ölü kediler çıkmış. Ondan sonra kedilerin ölülerini bulamadık. Bir tane kedinin bacağı kırık" şeklinde konuştu.

Kediyi çalan kişilerin kendisini tehdit ettiğini söyleyen Şule Gül, "O gün kedileri ortada görünce şüphelendim. Yine bu adam burada mı demeye kalmadan oturduğu yerden kalktı sol tarafında sırt çantası var, aşağı doğru çanta düşüyor. Oradan anladım ki tekrar kedi aldı. Hızlandım en azından bağırıp çantayı bıraktırabilirim diye düşündüm. Kalktığı anda merdivenlerden fırladı, gitti. Beni tanıyan insanlar ile bana beni öldürmekle tehdit edici mesajlar gönderiyor" ifadelerini kullandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kişinin kedileri alıp çantasına koyduğu, daha sonra da uzaklaştığı görülüyor. - İSTANBUL