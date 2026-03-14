Fatih Belediyesi ve Fatih Müftülüğü İş Birliğiyle Çocuk İftarı Programı Düzenlendi

FATİH Belediyesi ve Fatih Müftülüğü iş birliğiyle ilçede Çocuk İftarı Programı düzenlendi. Süleymaniye Camii'nde yapılan iftara binlerce çocuk ailesiyle katıldı.

Ramazanın manevi atmosferinde çocukları bir araya getiren program kapsamında camiinin bahçesi ve avlusunda çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi. Hacıvat Karagöz gösterisi yapıldı. İkramların yanı sıra çocuklar geleneksel sanatlarla da keyifli vakit geçirdi.

Program öncesi Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, hazırlanan etkinlik alanında çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Ezanın okunmasıyla binlerce çocuk ailesiyle Süleymaniye Camii'nde kurulan yer sofrasında iftarını açtı. İlginin umduklarından da fazla olduğunu söyleyen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Çocuklar da çok keyif aldı ben de öyle. Unutulmaz bir gün oldu. 3 bine yakın çocuğumuz Süleymaniye'de hem iftarlarını açacak hem de ramazana iz bırakacaklar. Müftülüğümüze, çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Umut ediyorum çocuklarımız için de unutulmaz bir ramazan iftarı olacaktır. Önümüzdeki yıllarda da bu faaliyetleri devam ettireceğiz" dedi.

