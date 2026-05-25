Haberler

Görüşmeler başlıyor! Uğurcan için gerekeni yaptılar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray’da yeniden başkan seçilen Dursun Özbek’in, Okan Buruk’un ardından Uğurcan Çakır’ın maaşına da zam yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Galatasaray’da yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, yeni dönem için çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı yönetimin ilk hamlelerinden biri ise Uğurcan Çakır olacak.

İLK İMZA OKAN BURUK’A

Başkanlık görevine yeniden seçilen Dursun Özbek’in ilk olarak teknik direktör Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalayacağı belirtildi. Şampiyon teknik adamla yola devam edilmesi bekleniyor.

SIRA UĞURCAN ÇAKIR’DA

Galatasaray yönetiminin daha sonra sezonun dikkat çeken isimlerinden Uğurcan Çakır’ın maaşında iyileştirmeye gitmesi bekleniyor. Tecrübeli kalecinin yeni sözleşme görüşmelerinin kısa süre içinde başlaması planlanıyor.

FEDAKARLIK YAPMIŞTI

Trabzonspor’dan transfer olduğu dönemde yüksek bonservis bedeli nedeniyle maaş konusunda sorun çıkarmayan Uğurcan Çakır’ın yıllık ücretinin yaklaşık 2 milyon 250 bin euro seviyesinde olduğu belirtildi. Milli kalecinin kulübe bu süreçte kolaylık sağladığı ifade edildi.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ YENİ DÜZENLEME

Galatasaray yönetiminin, 2026 Dünya Kupası öncesinde Uğurcan Çakır’ın maaşını ciddi oranda artırmayı planladığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların deneyimli file bekçisini takımın önemli parçalarından biri olarak gördüğü belirtildi.

SEZONUN ÖNE ÇIKAN İSİMLERİNDEN OLDU

Uğurcan Çakır, bu sezon Galatasaray formasıyla sergilediği performansla takımın en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. Deneyimli kaleci kritik maçlardaki kurtarışlarıyla şampiyonluk yolunda önemli rol oynadı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih belli oldu
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı

Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Özel'den 'Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak?' sorusuna net yanıt

Kılıçdaroğlu kurultay ilan etmezse ne yapacak? Özel'den net yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski takımının küme düştüğünü gören Declan Rice resmen yıkıldı

Dün geceye damga vuran görüntü

Hız yapan minibüs park halindeki otobüse çarptı! 17 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
Rus anne-kız cinayetinin gerekçeli kararında dikkat çeken vurgular

Bodrum’daki anne-kız cinayetinin gerekçeli kararından korkunç detaylar
Milyonların yüreğini ağza getiren Kerem'den haber var

Milyonların yüreğini ağza getiren Kerem'den haber var
Dünya devi ne hallere düştü! Maç bitince şampiyon olmuş gibi sevindiler

Maç bitince olanlar oldu!

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
Ederson'dan İlkay'a büyük ayıp

Ederson'dan İlkay'a küfür gibi hareket!